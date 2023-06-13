Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця. ФОТОрепортаж

135 підопічних інтернату, який сьогодні обстріляли рашисти на Сумщині, евакуйовано у безпечні місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", - розповів глава ОВА Володимир Артюх.

За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки або опікуни.

Раніше повідомлялось, що рашисти обстріляли Сумщину: горів актовий зал дитячого інтернату.

















