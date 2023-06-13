Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця. ФОТОрепортаж
135 підопічних інтернату, який сьогодні обстріляли рашисти на Сумщині, евакуйовано у безпечні місця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", - розповів глава ОВА Володимир Артюх.
За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки або опікуни.
Раніше повідомлялось, що рашисти обстріляли Сумщину: горів актовий зал дитячого інтернату.
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Виталий #548501
показати весь коментар13.06.2023 11:31 Відповісти Мені подобається 2
Olexa Pluzh
показати весь коментар13.06.2023 11:36 Відповісти Мені подобається 1
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