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Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця. ФОТОрепортаж

135 підопічних інтернату, який сьогодні обстріляли рашисти на Сумщині, евакуйовано у безпечні місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає", - розповів глава ОВА Володимир Артюх.

За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки або опікуни.

Раніше повідомлялось, що рашисти обстріляли Сумщину: горів актовий зал дитячого інтернату.

Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 01
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 02
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 03
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 04
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 05
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 06
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 07
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 08
Наслідки обстрілу інтернату на Сумщині: Підопічних евакуювали в безпечні місця 09

Автор: 

обстріл (28657) Сумська область (3714) дитбудинок (26)


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Вы меня конечно извините, но какого хрена до сих пор детей не эвакуировали??? Специально ждали когда прилетит, убьет кого ни будь? Или надеялись на "хороший россиян", которые не будут стрелять по интернату?
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13.06.2023 11:31 Відповісти
На ЗКРП десятки турбаз руснявьіх власників і опзжопньіх *******.
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13.06.2023 11:36 Відповісти
 
 