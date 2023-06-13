Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи. ФОТОрепортаж

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне в Чернігівській області.

Про це повідомив голова агентства Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні минулого року село Ягідне було повністю окуповане російськими військами. У місцевій школі російські військові організували штаб, а в підвалі навчального закладу примусово утримували цивільних - понад 370 мешканців села, з них 70 - діти. Під час утримання загинуло 10 мешканців Ягідного", - нагадав він.

Ягідне уряд визначив як один із шести населених пунктів, які відновлять в межах експериментального проєкту.

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Агентство відновлення працює над розробкою загальної концепції відновлення, передачею функцій замовника та проєктуванням.

Цього року там планують відновити житлові будинки.

"Це включатиме утеплення будівель, заміну покрівель, вікон та вхідних дверей. Крім того, планується проведення реконструкції вулиць, встановлення нових парканів та покриття доріг", - розказав Найєм.

Біля місця, де росіяни створили тюрму для цивільних, створять меморіал.

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Також у планах - будівництво будинку культури зі сховищем та облаштуванням урбан-парку.















