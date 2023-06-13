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Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи. ФОТОрепортаж

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне в Чернігівській області.

Про це повідомив голова агентства Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні минулого року село Ягідне було повністю окуповане російськими військами. У місцевій школі російські військові організували штаб, а в підвалі навчального закладу примусово утримували цивільних - понад 370 мешканців села, з них 70 - діти. Під час утримання загинуло 10 мешканців Ягідного", - нагадав він.

Ягідне уряд визначив як один із шести населених пунктів, які відновлять в межах експериментального проєкту.

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Агентство відновлення працює над розробкою загальної концепції відновлення, передачею функцій замовника та проєктуванням.

Цього року там планують відновити житлові будинки.

"Це включатиме утеплення будівель, заміну покрівель, вікон та вхідних дверей. Крім того, планується проведення реконструкції вулиць, встановлення нових парканів та покриття доріг", - розказав Найєм.

Біля місця, де росіяни створили тюрму для цивільних, створять меморіал.

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Також у планах - будівництво будинку культури зі сховищем та облаштуванням урбан-парку.

Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 01
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 02
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 03
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 04
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 05
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 06
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 07
Україна готується до тотальної відбудови Ягідного на Чернігівщині, де окупанти тримали мешканців у підвалі школи 08

Автор: 

Чернігівщина (1584) Найєм Мустафа (387) відбудова (359)


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Топ коментарі
+18
тотальний дерибан,прикриваючись людським горем.
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13.06.2023 11:46
+15
у пацанчиков руки чешутся! освоим и переосвоим бюджет!
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13.06.2023 11:46
+10
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/*********************************************************************** Про це повідомив голова агентства Мустафа Найєм

Далі можна не читати.
А Сірожа Лещ ще ще до дружбана не долучився?
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13.06.2023 11:53
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Альооооооо.....ми вже підписали капітуляцію параші???????? чи я щось пропустив??????
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13.06.2023 11:45 Відповісти
тотальний дерибан,прикриваючись людським горем.
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13.06.2023 11:46 Відповісти
у пацанчиков руки чешутся! освоим и переосвоим бюджет!
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13.06.2023 11:46 Відповісти
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/*********************************************************************** Про це повідомив голова агентства Мустафа Найєм

Далі можна не читати.
А Сірожа Лещ ще ще до дружбана не долучився?
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13.06.2023 11:53 Відповісти
Наєм Укроборонпром вже роздерибанив, тепер взявся за "відбудову"

Воно набудує. Весь час час тільки розвалював те, за що брався.

Слизький тип
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13.06.2023 11:56 Відповісти
"Україна готується до тотальної відбудови"

Не путайте оцих дрібних зелених присосок-паразитів з Україною
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13.06.2023 12:00 Відповісти
Зеле мемориал нужен. Видосик забодяжит
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13.06.2023 12:01 Відповісти
Подивіться цей фільм, він саме про Ягідне на Чернігівщині ((((.. кацапи не люди!
https://www.youtube.com/watch?v=pacMw4oo_Zc https://www.youtube.com/watch?v=pacMw4oo_Zc

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13.06.2023 12:13 Відповісти
зелени шмаркли до розпилу готови завжды ))
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13.06.2023 12:14 Відповісти
Велике будівництво "другий сезон В головній ролі Мустафа Наєм (журналіст, депутат ЄС, антикорупціонер, позеленів, укрзалізничник, і нарешті" великий будівничий) Виступав за Європу та й веде країну в туди Яке кар'єрне зростання Брата його Масі поважаю
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13.06.2023 12:28 Відповісти
У 2019 році він підтримав зеленського, і вийшов з партії ЕС . Він пристосуванець.
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13.06.2023 14:13 Відповісти
 
 