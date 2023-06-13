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Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який за вказівкою ФСБ РФ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову "винагороду", яка надходила на банківську картку фігуранта.

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Поплічником РФ виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".

"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.  З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у "Телеграм", через які передавав розвіддані агресору", - розповіли в СБУ

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ РФ 01
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ РФ 02
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ РФ 03

Автор: 

СБУ (12847) шпигунство (997) Дніпропетровська область (3766)


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Топ коментарі
+10
Тихо затримали. Тихо понадували макети. Тихо передали координати сараїв (в яких трохи напхали вибухівки, для пропагандонів) і тихо тішимося, як кацапи використовують свої ракети.
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13.06.2023 13:23
+8
Допитати і на гіляку !!!
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13.06.2023 13:09
+4
****, шавку такую убить нужно, зачем они это все опрелюдывают? просто бы убивали таких мразей тихонько да и все!
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13.06.2023 13:23
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Допитати і на гіляку !!!
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13.06.2023 13:09 Відповісти
Прі папиткє к бєгству...
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13.06.2023 14:35 Відповісти
****, шавку такую убить нужно, зачем они это все опрелюдывают? просто бы убивали таких мразей тихонько да и все!
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13.06.2023 13:23 Відповісти
Тихо затримали. Тихо понадували макети. Тихо передали координати сараїв (в яких трохи напхали вибухівки, для пропагандонів) і тихо тішимося, як кацапи використовують свої ракети.
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13.06.2023 13:23 Відповісти
расстреляйт в дупу!!!
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13.06.2023 13:55 Відповісти
тварюка проклята!
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13.06.2023 14:23 Відповісти
Це фото має бути з маленькою діркою на потилиці та великою калюжею крові поруч.
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13.06.2023 14:41 Відповісти
В Кам'янському половина (більша) населення ватна,сєпарів повно.Почитайте канали кам'янського в соцмережах і у вас волосся стане дибки. Я б сказав,це місто - офіс кацапських засланців на чолі з мером коррупціонером,якого братик з Генпрокуратури відмаже від усіх відкритих справ
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13.06.2023 15:40 Відповісти
це важливо й добре, але це дріб"язок, а ті, хто операції нашої розвідки москалоті зливав і напевно далі зливає, спокійно собі сидять в керівниках, мають доступ до сов секретної інфи, па-тєлєку свої пики рекламують та розповідають як вони цілодобово "*******" Україну та які вони "нє анєнти фсб"...
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13.06.2023 18:12 Відповісти
не ну не даун? Он бы ещё буденновку надел.Ещё бял, корми его всю жизнь. За поребрик гниду, в говень.
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13.06.2023 22:14 Відповісти
 
 