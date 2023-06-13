Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який за вказівкою ФСБ РФ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову "винагороду", яка надходила на банківську картку фігуранта.

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Поплічником РФ виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".

"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у "Телеграм", через які передавав розвіддані агресору", - розповіли в СБУ

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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