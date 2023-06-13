Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 13 червня обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії. Поранення дістала 35-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікопольщину, яка й без того потерпає від проблем з водою, ворог ще й без перестану обстрілює. Сьогодні агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома", написав він.

Також очільник ОВА повідомив, що пошкоджені 4 багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

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