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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА. ФОТОрепортаж

нікополь

Російські окупаційні війська 13 червня обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії. Поранення дістала 35-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікопольщину, яка й без того потерпає від проблем з водою, ворог ще й без перестану обстрілює. Сьогодні агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома", написав він.

Також очільник ОВА повідомив, що пошкоджені 4 багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

Також читайте: Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину, - РВА 

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА 01
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА 02
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА 03
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, поранено 35-річну жінку, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1204)


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Для тих,хто ще не зрозумів що відбувається.

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13.06.2023 21:08 Відповісти
 
 