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Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, – "Схеми". ФОТО

знімки,гелікоптери,берднянськ,супутникові

Росіяни з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляють "Схеми", посилаючись на супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, передає Цензор.НЕТ. 

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно.

Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, – Схеми 01

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. А саме:

  • 5 вертольотів Ка-52;
  • 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 вертольотів Ка-29.

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою", – наводять "Схеми" коментар авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – "робота по заявкам" – неможлива", – повідомив "Схемам" військовий експерт Михайло Жирохов.

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За словами Жирохова, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Бердянськ (469) вертоліт (879) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+32
Пам'ятаю як до зернових договорняків, в Бердянську чудово палали кацапські кораблі. А потім раптом в України не стало чим туди бавовнити, і через той порт скільки вкраденого вивезли і зброї завезли що ах.... можна . Нема чим підірвати аєропорт? То запускайте тоді туди дєрьмаковську тітушню ,яка бігає по Києву як мавпа з гранатою .
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13.06.2023 22:16
+18
Чорнобаївка-2?
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13.06.2023 22:11
+11
Х*ярьте по ним. Himars або Storm shadow в поміч
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13.06.2023 22:17
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Може вже одні макети залишилися?
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13.06.2023 22:09 Відповісти
Чорнобаївка-2?
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13.06.2023 22:11 Відповісти
то + 20 завтра у ранковому звіті?
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13.06.2023 22:11 Відповісти
Правильно,подавайте новину постфактум))Завтра далі буде...)
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13.06.2023 22:13 Відповісти
Цікаво, а чого вони збираються добитися на Ка-29? Це ж морські протичовнові вертушки, там з озброєння - глубинні бомби і торпеди...
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13.06.2023 22:16 Відповісти
Управляемые ракеты: ПТРК 9К113 «Штурм-В» с ПТУР 9М114 «Кокон» или 9М120 «Атака» (до 8 шт.)

НАР: С-5 (до 128 шт.) в блоках УБ-32 (до 4-х) или С-8 (до 80 шт.) в блоках Б-8В20А (до 4-х)

Бомбовое вооружение: 2 × ЗБ-500
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13.06.2023 22:23 Відповісти
????
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13.06.2023 22:29 Відповісти
глубинные бомбы наверняка понадобятся. В Азовском море макс глубина 15 метров.
Хотят углубить форватер.
А ржач это противокорабельный Бал на брянщине, курщине, белгородщине. Дозвуковые ракеты, уже смешно нашей ПВО
Еще с Крыма запустите, там пусковую уничтожат сразу после старта ракеты
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13.06.2023 22:41 Відповісти
Есть видео, как они ими уничтожают бронетехнику. Так что чего-то добиваются.
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13.06.2023 23:21 Відповісти
Пам'ятаю як до зернових договорняків, в Бердянську чудово палали кацапські кораблі. А потім раптом в України не стало чим туди бавовнити, і через той порт скільки вкраденого вивезли і зброї завезли що ах.... можна . Нема чим підірвати аєропорт? То запускайте тоді туди дєрьмаковську тітушню ,яка бігає по Києву як мавпа з гранатою .
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13.06.2023 22:16 Відповісти
Бізнес є бізнес,нічого особистого.
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13.06.2023 22:20 Відповісти
коцапи почитали цю статтю і вжє нє трєба підривать, бо вертушки євакуювали. Резнікофф мае подати до СБУ на журналістів за дєржавну зраду. можє чєкали на вєлику шишку, а журналісти здали шо нам відомо і можємо підірвати айоропорт. журналістів тєпер можуть знищити за зраду?
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13.06.2023 22:26 Відповісти
почитай статтю для початку.....
кацапам і так відомо що Ми маємо супутникові знимки які приватні компнії роблять щодня, вони вимушені там тримати ударну авіацію. Тут питання в іншому чому гелікоптери ще не горять....
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13.06.2023 22:32 Відповісти
08.06.23
03.06.23
02.06.23
02.06.23
28.05.23
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13.06.2023 22:32 Відповісти
Це за останні пару тижнів. А рік що, просто дозволяли вивозити через порт все що можна?
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14.06.2023 09:15 Відповісти
Точки летали.. кончились наверное....
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13.06.2023 22:44 Відповісти
Х*ярьте по ним. Himars або Storm shadow в поміч
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13.06.2023 22:17 Відповісти
Нащо про це базікати ?!
Провести розвідку чи то не макети і влупити тим, що туди дістане, і піз.дєц !
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13.06.2023 22:36 Відповісти
"Українські артилеристи «витиснули» з німецької **************-2000 20 тис вистрілів при її ресурсі 4,5 тис. Інші стволи давно би тріснули у такій ситуації, - Rheinmetal"
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13.06.2023 22:54 Відповісти
А, что ****** по ним нечем???
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13.06.2023 22:58 Відповісти
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13.06.2023 23:06 Відповісти
Я згоден. 100%
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13.06.2023 23:45 Відповісти
Storm Shadow - агов?
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13.06.2023 23:07 Відповісти
Русня бажає застосовувати ці гвинтокрили проти техніки. Щоб вони вибивали важку техніку ЗСУ. Але гвинтокрил легше збити, аніж літак. Та й ніхто не стане тратити на них далекобійні ракети.
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14.06.2023 00:14 Відповісти
Цей натюрморт зовсім не підходить до Українських просторів… де той художник , що зробить з цього натюрмортачернобаівку?
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13.06.2023 23:11 Відповісти
 
 