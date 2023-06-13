Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, – "Схеми". ФОТО

Росіяни з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляють "Схеми", посилаючись на супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно.

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. А саме:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою", – наводять "Схеми" коментар авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – "робота по заявкам" – неможлива", – повідомив "Схемам" військовий експерт Михайло Жирохов.

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За словами Жирохова, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.