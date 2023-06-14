В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС. ФОТО

В Одесі, де росіяни вдарили ракетами та влучили у склад торговельної мережі, вбивши трьох людей і поранивши ще тринадцять, завершено пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Знову житлові будинки. Знову об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церква, заклад харчування. Вночі. Підступно, як і завжди", - написав він у телеграмі.

Ігор Клименко нагадав, що від атаки загинули троє людей та 13 зазнали поранення.

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"Потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу", - запевнив він.











Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 14 червня росіяни вдарили по Одесі з Чорного моря чотирма ракетами "Калібр". Одна ракета влучила у склад торговельної мережі, загинули троє співробітників.