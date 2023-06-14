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Новини Фото Війна
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В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС. ФОТО

В Одесі, де росіяни вдарили ракетами та влучили у склад торговельної мережі, вбивши трьох людей і поранивши ще тринадцять, завершено пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Знову житлові будинки. Знову об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церква, заклад харчування. Вночі. Підступно, як і завжди", - написав він у телеграмі.

Ігор Клименко нагадав, що від атаки загинули троє людей та 13 зазнали поранення.

Читайте: Росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами" з Чорного моря, три особи загинули, - ОК "Південь" (оновлено). ФОТОрепортаж

"Потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу", - запевнив він.

В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС 01
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС 02
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС 03
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС 04
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ, - МВС 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 14 червня росіяни вдарили по Одесі з Чорного моря чотирма ракетами "Калібр". Одна ракета влучила у склад торговельної мережі, загинули троє співробітників.

Автор: 

обстріл (28580) Одеса (5464) Клименко Ігор (487)


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Кацапськи скажені пси. Це невиліковно - тільки відстріл.
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Зеля где ПВО ! ?
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14.06.2023 09:57 Відповісти
ППО працює! Дякуємо їм! Завдяки їм тільки одна ракета влучила в бізнесцентр, а не 4.
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14.06.2023 12:03 Відповісти
Все ППО ПРО і ракети для знищення пускових установок Зеля разом із ржачами під звуки дискотек в Трускавці і холодної горілки в Буковели, закатали під асфальт.
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14.06.2023 13:24 Відповісти
Одесситы,несказанно Благодарны!!!,ЗСУ и ПВО в Одессе и в Украине в общем!!!!!,,и низкий Им поклон за ВСЕ!!!,,и не нужно здесь впихивать,невпихуемое!,(,так зрозуміло???,(,
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14.06.2023 13:57 Відповісти
Де відповідь по Білгороду, Ростову, Краснодару, Севастополю...?
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14.06.2023 13:12 Відповісти
 
 