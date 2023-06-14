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Київська компанія допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито схему обходу антиросійських санкцій, організовано Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві. Основним замовником була російська державна корпорація "росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу", - йдеться в повідомленні.

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 01

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення РФ, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і запровадження санкцій проти "Росатому" Київське бюро продовжило цю співпрацю.

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 02

"Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом". При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "росатому" здійснювали у режимі онлайн", - розповіли у Службі безпеки.

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 03

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень.

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 04

Гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 05

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває розслідування.

Також дивіться: Затримано учасника агентурної мережі ГРУ у Харкові, який шпигував за позиціями Сил оборони поблизу кордону з РФ, - СБУ. ВIДЕО

Київська компанія допомагала Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ 06

Автор: 

АЕС (1151) СБУ (12835) Росатом (216)


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Топ коментарі
+9
А работали бы с зелёными и проблем не было.
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14.06.2023 10:36
+5
"Жадность фраєров пагубіла". Зараз ввімкнуть дурачка- мовляв нічго не знали. епер доведетьсч ділитись з "чесними і непідкупними суддями".
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14.06.2023 11:16
+2
Виходить, що при новом, непорочном патріотє Голобородько, не тільки налагодили схему і маршрути постачання на росію мотори до вертольотьів і літаків богуслаєжвим, а ще і забезпечували необхідним їх "Росатом". І все було нормально,як на митриці, так і в СБУ? І що після цього можна ще сказати?
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14.06.2023 13:18
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А работали бы с зелёными и проблем не было.
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14.06.2023 10:36 Відповісти
"Жадность фраєров пагубіла". Зараз ввімкнуть дурачка- мовляв нічго не знали. епер доведетьсч ділитись з "чесними і непідкупними суддями".
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14.06.2023 11:16 Відповісти
зеленим не потрібна економіка України, вони тільки вміють красти і руйнувать бізнес.
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15.06.2023 10:13 Відповісти
Да скільки ж голів в цієї йо...ї Гідри? Страшно уявити про що ми дізнаємось після нашої перемоги.
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14.06.2023 12:45 Відповісти
И Турция тут как бы ни причём.
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14.06.2023 12:55 Відповісти
Виходить, що при новом, непорочном патріотє Голобородько, не тільки налагодили схему і маршрути постачання на росію мотори до вертольотьів і літаків богуслаєжвим, а ще і забезпечували необхідним їх "Росатом". І все було нормально,як на митриці, так і в СБУ? І що після цього можна ще сказати?
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14.06.2023 13:18 Відповісти
От тільки не треба тут про Голобородька. Війна триває з 2014 року, і навіть візовий режим не було скасовано. Як раз при Голобородьку і припинили діяльність, до речі, хоч і до клована безліч питань.
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15.06.2023 13:00 Відповісти
Яка бурхлива діяльність СБУ А от на малій батьківщині очільника СБУ Василя Малюка гарно працює й досі фірма дружини зрадника Сальдо і нічого Все окТак що на такі речі дивитись можна з різних боків От кримінальна справа Татарова десь у нетрях СБУ загубилася, тепер вони(малюк і татаров) разом чаркуються
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14.06.2023 14:40 Відповісти
А скільки часу минуло із 2014?
Що СБУ робила?
Кількох офіцерів звідти треба відправити рядовими у окопи.
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14.06.2023 16:51 Відповісти
Армия не место для отбывания уголовного наказания.
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15.06.2023 12:27 Відповісти
Це в ідеальному світі, нажаль.
А так - нормальна можливість спокутувати провину.
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15.06.2023 12:45 Відповісти
 
 