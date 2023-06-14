Київська компанія допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Викрито схему обходу антиросійських санкцій, організовано Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.
До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві. Основним замовником була російська державна корпорація "росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення РФ, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і запровадження санкцій проти "Росатому" Київське бюро продовжило цю співпрацю.
"Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом". При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "росатому" здійснювали у режимі онлайн", - розповіли у Службі безпеки.
За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень.
Гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває розслідування.
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Що СБУ робила?
Кількох офіцерів звідти треба відправити рядовими у окопи.
А так - нормальна можливість спокутувати провину.