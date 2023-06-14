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"Луганськ - це Україна!": Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті. ФОТОрепортаж

Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські стікери та постери у тимчасово окупованому Луганську

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Люди ризикують своїм власним життям та свободою, щоб продемонструвати громадянську позицію у тимчасово окупованому Луганську. Це саме той Луганськ, у якому встановлені безліч камер відеоспостереження, це саме той Луганськ, де рашисти грабують та вчиняють репресії проти наших громадян, і це саме той Луганськ, за який варто боротись.

Бо Луганськ - це Україна! Зустрінемось на стадіоні "Авангард" уже зовсім скоро!" - йдеться в повідомленні.

Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 01
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 02
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 03
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 04
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 05
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 06
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 07
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 08
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 09
Луганськ - це Україна!: Активісти Жовтої Стрічки поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті 10

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Луганськ (576) окупація (6710) активіст (312)


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14.06.2023 14:44 Відповісти
бавовну нада распространять
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14.06.2023 14:49 Відповісти
для кого распространяете, для ватников сепарских? Они не поймут
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14.06.2023 15:53 Відповісти
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Божа
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15.06.2023 13:51 Відповісти
При Порохе,гиви моторол усыпили....а теперь...
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15.06.2023 22:16 Відповісти
 
 