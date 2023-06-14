"Луганськ - це Україна!": Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті. ФОТОрепортаж
Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські стікери та постери у тимчасово окупованому Луганську
Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Люди ризикують своїм власним життям та свободою, щоб продемонструвати громадянську позицію у тимчасово окупованому Луганську. Це саме той Луганськ, у якому встановлені безліч камер відеоспостереження, це саме той Луганськ, де рашисти грабують та вчиняють репресії проти наших громадян, і це саме той Луганськ, за який варто боротись.
Бо Луганськ - це Україна! Зустрінемось на стадіоні "Авангард" уже зовсім скоро!" - йдеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар14.06.2023 14:44 Відповісти Мені подобається 5
Fox #573220
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Viktor Lisenko
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Чайка Київ
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Stepan Kruchkovskii #569363
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