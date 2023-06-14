"Луганськ - це Україна!": Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому місті. ФОТОрепортаж

Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські стікери та постери у тимчасово окупованому Луганську

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Люди ризикують своїм власним життям та свободою, щоб продемонструвати громадянську позицію у тимчасово окупованому Луганську. Це саме той Луганськ, у якому встановлені безліч камер відеоспостереження, це саме той Луганськ, де рашисти грабують та вчиняють репресії проти наших громадян, і це саме той Луганськ, за який варто боротись.



Бо Луганськ - це Україна! Зустрінемось на стадіоні "Авангард" уже зовсім скоро!" - йдеться в повідомленні.



















