Тумбочка з дитячими книжечками - море винесло частину чийогось мирного життя. ФОТО ДНЯ
В Одесі на берег спливають речі із затоплених регіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.ua
Фото: Mykola Ovsiiko / Facebook
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але головне - спасти життя людей,адже це потенціал країни.
Все відбудуємо,життя людей - найголовніше в даний момент.