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Тумбочка з дитячими книжечками - море винесло частину чийогось мирного життя. ФОТО ДНЯ

В Одесі на берег спливають речі із затоплених регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.ua

Тумбочка з дитячими книжечками - море винесло частину чийогось мирного життя 01

Фото: Mykola Ovsiiko / Facebook

 

Автор: 

Одеса (5464) Чорне море (1669) Каховська ГЕС (566)


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Без сліз неможливо читати такі повідомлення...горе для людей,які опинились і зоні підтоплення.
Але головне - спасти життя людей,адже це потенціал країни.
Все відбудуємо,життя людей - найголовніше в даний момент.
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14.06.2023 18:23 Відповісти
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14.06.2023 18:25 Відповісти
А якби на волзі дамбу прорвало, лише гімно би виносило.
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14.06.2023 18:42 Відповісти
Ну куди ви так спішите ?
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14.06.2023 21:49 Відповісти
Головне ,щоб дитинка лишилась живою.
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14.06.2023 20:59 Відповісти
 
 