Доба на Донеччині: окупанти обстріляли 16 населених пунктів, 4 особи загинули, - поліція. ФОТОрепортаж

За минулу добу внаслідок ворожих атак загинули 4 людини, шестеро отримали поранення.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог завдав ударів по 16 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, смт Желанне, Неліпівка, Нью-Йорк, Ясногірка, селах Васюківка, Времівка, Леонідівка, Максимівка, Маркове, Новоукраїнка, Переїзне, Шахтарське.

Правоохоронці зафіксували руйнування 89 приватних будинків, підприємства, агрофірму, церкву, приміщення поліції, автомобілі, газопровід і електромережі.

З артилерії окупанти накрили Переїзне Бахмутського району, поцілили в приватну оселю, вбили людину.

Російський авіаудар по Ясногірці забрав життя двох цивільних чоловіків, двоє жінок поранені. Задокументовано пошкодження 21 житлового будинку та інфраструктури.

У Костянтинівці маємо одного вбитого і двох поранених мешканців. Пошкоджено 64 будинки й комунікації.

Внаслідок ворожих обстрілів травмовано одну людину в Авдіївці та одну – у Васюківці.

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