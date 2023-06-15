Рашисти влучили у "Бредлі" з "Граду". Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр. ФОТО

Пряме влучення російського "Граду" у бронемашину "Бредлі" призвело до легкої контузії в одного з членів екіпажу та необхідності відправити техніку на ремонт.

Про це пише у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, інцидент трапився з бійцями 47-ї бригади.

"На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки - легка контузія у одного з воїнів", - написала Маляр.

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Вона зазначила, що "непересічна бойова живучість", про яку заявляє виробник бронемашин - не просто слова.

"Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - підсумувала Маляр.

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