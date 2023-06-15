Рашисти влучили у "Бредлі" з "Граду". Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр. ФОТО
Пряме влучення російського "Граду" у бронемашину "Бредлі" призвело до легкої контузії в одного з членів екіпажу та необхідності відправити техніку на ремонт.
Про це пише у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, інцидент трапився з бійцями 47-ї бригади.
"На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки - легка контузія у одного з воїнів", - написала Маляр.
Вона зазначила, що "непересічна бойова живучість", про яку заявляє виробник бронемашин - не просто слова.
"Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - підсумувала Маляр.
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https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВЛУЧЕННЯ, я, с. Дія за знач. влучити 1.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВЛУЧАННЯ, я, с. Дія за знач. влучати
Дія за знач. https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 влу́чити 1. Приклади
Богдан зробив майже неможливе. Він збив із своєї зенітки рукав [повітряна мішень у вигляді рукава] на такій висоті, на якій прямі влучення не передбачаються. (Р. Іваничук)Здебільшого блискавка влучає в одиноке дерево, найчастіше - в дуб. На нього припадає більше половини всіх влучень, на тополю - в два рази менше. (з газ.)
Красень!
Але ***** що у нас зам міністра оборони немає ніяких обовязків а займається справою журналістів, в тому числі військових....Хоча так у нас найбільший герой той хто вечірні гундисики знімає замість прямих обовязків.
Ця країна ніколи не буде жити нормально.
навіщо нам такий зам цілого міністра, коли є офіційні посади РЕЧНИКАМИ їх називають.
замість реальної роботи, якої у мінстра та замів у воюючів країні має бути на 24 години на добу, нам впарюють якусь муть з екранів.
Якби то снаряд чи міну витримав - ото була б якась подія!
При чому десант який їде на броні теж не спасається а стає порубаним як салат.
Лише важкі бмп спасають людей і навіть виживають самі.
Не варто дуже радіти таким історіям про подвиги....
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Слава Україні!!