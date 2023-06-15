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Рашисти влучили у "Бредлі" з "Граду". Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр. ФОТО

Пряме влучення російського "Граду" у бронемашину "Бредлі" призвело до легкої контузії в одного з членів екіпажу та необхідності відправити техніку на ремонт.

Про це пише у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, інцидент трапився з бійцями 47-ї бригади.

"На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки - легка контузія у одного з воїнів", - написала Маляр.

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Вона зазначила, що "непересічна бойова живучість", про яку заявляє виробник бронемашин - не просто слова.

"Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - підсумувала Маляр.

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Рашисти влучили у Бредлі з Граду. Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр 01
Рашисти влучили у Бредлі з Граду. Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр 02
Рашисти влучили у Бредлі з Граду. Екіпаж евакуювався, бронемашина - на ремонті, - Маляр 03

Автор: 

техніка (1829) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+37
Хлопцям здоров'я та успіхів.
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15.06.2023 13:14
+34
головне що Герої живі, а залізо відремонтуємо.
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15.06.2023 13:15
+29
екіпаж живий і добре
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15.06.2023 13:15
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Хлопцям здоров'я та успіхів.
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15.06.2023 13:14 Відповісти
Неможе витримати жодна важка техніка ББМ прямого влучання 18 кг фугасної ракети яка вліта на скорості у ББМ. Десять нам льють лапшу кидають. Я розумію що техніку союзників нашій владі рекламувати і хвалити треба і вона дійсно гарна но що не занадто то не здраво. По непрямому попаданню- не питання- касетні гради- частини 140 г - то не питання. ББМ гарна!
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16.06.2023 14:35 Відповісти
головне що Герої живі, а залізо відремонтуємо.
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15.06.2023 13:15 Відповісти
екіпаж живий і добре
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Технику починим, а ребятам здоровья желаю и долгих лет жизни
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Пряме влучення?
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15.06.2023 13:16 Відповісти
це новояз, до розвитку якого активно долучається редакція Цензора.
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15.06.2023 13:26 Відповісти
впевнені?
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВЛУЧЕННЯ, я, с. Дія за знач. влучити 1.

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВЛУЧАННЯ, я, с. Дія за знач. влучати
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15.06.2023 13:45 Відповісти
у цьому випадку "влучання".
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15.06.2023 13:51 Відповісти
можливо, але нехай на цю тему подискутує, бо має філологічну освіту... Діло в тому, що українська мова має безліч синонімів, велику частку котрих у нас сп.здили так давно, що вже мусимо доводити, що саме у нас.
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15.06.2023 13:55 Відповісти
згоден. Звїсно якщо наштовхнеться на цю дискусію. Бо я більше хімік, ніж філолог ))
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15.06.2023 14:00 Відповісти
давно вже не "заходить", маю надію, що з ним все добре.
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15.06.2023 14:03 Відповісти
Не звертайте уваги. Для кацапів 90% української - "новояз".
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15.06.2023 13:54 Відповісти
так, ви праві, але- це не відноситься до даних та шанованих мною форумчан.
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15.06.2023 14:00 Відповісти
ВЛУ́ЧЕННЯ (УЛУ́ЧЕННЯ), я, с.

Дія за знач. https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 влу́чити 1. Приклади

Богдан зробив майже неможливе. Він збив із своєї зенітки рукав [повітряна мішень у вигляді рукава] на такій висоті, на якій прямі влучення не передбачаються. (Р. Іваничук)Здебільшого блискавка влучає в одиноке дерево, найчастіше - в дуб. На нього припадає більше половини всіх влучень, на тополю - в два рази менше. (з газ.)
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15.06.2023 13:51 Відповісти
Мехводу окремий респект.
Красень!
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15.06.2023 13:17 Відповісти
Судячи зі слів Маляр, пацанам сподобалось.
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15.06.2023 13:17 Відповісти
Це добре --- стільки життів буде врятовано .
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15.06.2023 13:18 Відповісти
о чудово, коли вийшли статті про аудит по яйцям, пан яйцеголовий десь провав, тепер його зам не маючи ніяких інших обовязків займається блогерською діяльністю.
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15.06.2023 13:20 Відповісти
нах..я зі своїми яйцями про те що наші хлопці євакувалися
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15.06.2023 13:29 Відповісти
Хлопці здорі ще супер, значить техніка хороша, щира подяка за неї платникам податків США.
Але ***** що у нас зам міністра оборони немає ніяких обовязків а займається справою журналістів, в тому числі військових....Хоча так у нас найбільший герой той хто вечірні гундисики знімає замість прямих обовязків.
Ця країна ніколи не буде жити нормально.
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15.06.2023 13:39 Відповісти
І до чого тут наші воїни і Бредлі?
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15.06.2023 13:54 Відповісти
і до чого тут блогер і за суміснитцвом зам міністра оборони ?
навіщо нам такий зам цілого міністра, коли є офіційні посади РЕЧНИКАМИ їх називають.
замість реальної роботи, якої у мінстра та замів у воюючів країні має бути на 24 години на добу, нам впарюють якусь муть з екранів.
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15.06.2023 14:06 Відповісти
це круто..., теж непогана реклама)
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15.06.2023 13:23 Відповісти
Так то град - він радянському БМП особливо нічого зробити не може!
Якби то снаряд чи міну витримав - ото була б якась подія!
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15.06.2023 13:24 Відповісти
Снаряди Градів не є протитанковим засобом. Вони протипіхотні. Тому новина така собі.
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15.06.2023 13:33 Відповісти
Бредли не танк
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Але ж для знищення броньованих машин використовують протитанкові ракети,бо немає окремо РПГ/ джавелинів для танків,а окремо для бмп .
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15.06.2023 13:42 Відповісти
Радянському? Воно згорає нахер разом і з десантом та екіпажем.

При чому десант який їде на броні теж не спасається а стає порубаним як салат.

Лише важкі бмп спасають людей і навіть виживають самі.
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15.06.2023 16:26 Відповісти
Ei , kamu ta tut haroshi novini podgaraiet ...
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15.06.2023 13:30 Відповісти
второй Бредли - прямое попадание
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15.06.2023 13:34 Відповісти
Советские БМП не зря прозвали братской могилой пехоты так как броня никудышняя и нет противоминной защиты.
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15.06.2023 13:36 Відповісти
Класна техніка , рятує життя , всі воїни живі !! Подяка західним партнерам !
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15.06.2023 13:36 Відповісти
За кожним подвигом рядового стоїть пройоп його командирів. Так було тисячі років.
Не варто дуже радіти таким історіям про подвиги....
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15.06.2023 13:39 Відповісти
Маляр по кожній підбитій Бредлі надасть звіт?
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15.06.2023 13:44 Відповісти
не беспокойся за нее ,их не так много
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15.06.2023 13:45 Відповісти
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15.06.2023 13:44 Відповісти
Крута в козаків стрілецька зброя.
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15.06.2023 13:56 Відповісти
Нихрена себе... Никогда бы не подумал, что Бредли после этого еще и ехать сможет - там 20 кг ВВ...
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15.06.2023 14:39 Відповісти
Нічого не зрозумів. Влученя осколочно-фугасного 18 кг, чи касетного елементу 140 г?
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15.06.2023 14:57 Відповісти
Ось так виглядає важка бмп. А тепер згадуємо як від попадання граду згоряють радянські танки, плаваючі бтр і інше гівно. Як від граду гине піхота яка сидить зверху на тому гівні бо боїться згоріти в середині. Саме тому важкі бмп це те що нам треба та чим побільше. Не скільки танки треба як важкі бмп.
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15.06.2023 16:28 Відповісти
Немо же витримати жодна важка техніка ББМ прямого влучання 18 кг фугасної ракети яка вліта на скорості у ББМ. Десять нам льють мочу у в вуха. Непрма- касетні 140 г - то не питання. ББМ гарна!
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16.06.2023 14:31 Відповісти
БМП 1, 2, 3 вже б згоріли до тла, а Бредлі техніка для людей.
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16.06.2023 11:03 Відповісти
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Слава Україні!!
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16.06.2023 12:10 Відповісти
 
 