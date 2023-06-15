Cудитимуть посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР. ФОТОрепортаж

Командира підрозділу однієї з військових частин Одещини вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Підтверджено, що у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.





