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Cудитимуть посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР. ФОТОрепортаж

гроші,забезпечення,армія

Командира підрозділу однієї з військових частин Одещини вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира підрозділу однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Підтверджено, що у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Cудитимуть посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР 01
Cудитимуть посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР 02
Cудитимуть посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, - ДБР 03

Автор: 

надбавки (24) ЗСУ (7577) ДБР (3504)


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Охренеть... Идет война и все равно находятся вот такие п@дары...
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15.06.2023 15:59 Відповісти
Яка ж мразота, сподіваюсь він присяде на довго.
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15.06.2023 16:54 Відповісти
Прям как на параше.
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15.06.2023 18:44 Відповісти
Ой, та ладно. Нещасні 600 000. Он цілий міністр і Ко мільярди пилять. І нічого. Хоча це як у нас все. Вкрав мільйон-молодець. Вкрав хлібину-5 років. Що там на рахунок що зсу це не армія рф? В чому різниця? Як і влада. Що російська, що наша. Однакові
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15.06.2023 20:18 Відповісти
Так все ж зрозуміло...Колись пан Суркіс-був спекулянтом,який робив копієчку біля валютних магазинів в Києві,а зараз він уже не спекулянт,а підприємець,та і копієчку має від всього,що захоче.То чому командир-злодюга,рекетір?Теж підприємець.І також розширює свій бізнес.Хочу впишу в нічні чергування,хочу ні....Починайте називати кожного своїм іменем-спекулянт,торгаш,перекупщик,злодюга,мародер.А так у нас куди не плюнь-"ИЛІТА"-з кіосків на базарі,і одні підприїмчиві за рахунок держави,за наш з вами рахунок....
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16.06.2023 10:03 Відповісти
 
 