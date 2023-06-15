УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4505 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 795 15

Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів "сховатися" у лавах Нацгвардії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано двох зрадників, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Один з фігурантів навіть мобілізувався до лав Нацгвардії, щоб "заховатися" від правоохоронців. Але співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцезнаходження та затримали.

"За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми.

Там їх призначили "молодшими інспекторами" захопленої на той час "Північної виправної колонії №90". У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Очільника "філії Донбасгазу ДНР", який обігрівав казарми рашистів, затримано у Лимані, - СБУ. ФОТО

Під час деокупації Херсона вони виїхали до сусіднього селища та намагалися переховуватися від правосуддя.

"Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України. У ході обшуків за місцями проживання затриманих виявлено "посвідчення" окупаційного органу рф і фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях", - зазначили в СБУ.

Їм повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала одного з керівників окупаційної "залізниці рф" у Куп’янську

Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів сховатися у лавах Нацгвардії, - СБУ 01
Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів сховатися у лавах Нацгвардії, - СБУ 02
Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів сховатися у лавах Нацгвардії, - СБУ 03
Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів сховатися у лавах Нацгвардії, - СБУ 04
Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів сховатися у лавах Нацгвардії, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (12847) колабораціонізм (1160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ну вот каким долбо.бом надо быть, чтобы хранить у себя документы, свидетельствующие о твоей преступной деятельности ? Русские (и им сочувствующие) - это диагноз ))).
показати весь коментар
15.06.2023 16:34
+7
Влада України та спец служби, мають припинити бавитися та оголошувати підозри усяким зрадникам УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, колаборантам, сепаратистам та тим кликунам, що оправдовують віроломну війну підоросії і кричать "кака разніца"..!!!
Цим паскудам не 7 та не 10 років від народження, це повнолітні закляті ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ та УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ, котрі свідомі у тому що коять і через котрих загинули тисячі ні вчому неповинних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ і знищено половину окупованих територій України...!!!
Зібрали доказову базу, заочно засудили через судове рішення і ліквідували при затриманні усіх по ланцюжку (цілу родину) бо вони прекрасно знають чим займаються їхні батьки, сини, дочки, діди, тітки та родичі, СВІДОМО...!!!
Немає чого перекладати на ГРОМАДУ УКРАЇНИ, як платників податків в бюджет держави, утримання цих паскуд в буцигарнях від 3-15 до довічного утримання...!!!
показати весь коментар
15.06.2023 16:43
+6
Таку поведінку можна пояснити тільки одним: впевненісттю в абсолютній безкарності. Що "сваі" схоронять, прикриють, "відмажуть" врешті решт. І що "бамагі" ************ потім, "для руССкой пєнзіі за вислугу лєт".
показати весь коментар
15.06.2023 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот каким долбо.бом надо быть, чтобы хранить у себя документы, свидетельствующие о твоей преступной деятельности ? Русские (и им сочувствующие) - это диагноз ))).
показати весь коментар
15.06.2023 16:34 Відповісти
Таку поведінку можна пояснити тільки одним: впевненісттю в абсолютній безкарності. Що "сваі" схоронять, прикриють, "відмажуть" врешті решт. І що "бамагі" ************ потім, "для руССкой пєнзіі за вислугу лєт".
показати весь коментар
15.06.2023 17:03 Відповісти
А на мою думку, це зайва хромосома так на ціх довбнів впливає ).
показати весь коментар
15.06.2023 17:16 Відповісти
Там де у людини мозок, у москаля рюзьке мір.
показати весь коментар
15.06.2023 16:40 Відповісти
Влада України та спец служби, мають припинити бавитися та оголошувати підозри усяким зрадникам УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, колаборантам, сепаратистам та тим кликунам, що оправдовують віроломну війну підоросії і кричать "кака разніца"..!!!
Цим паскудам не 7 та не 10 років від народження, це повнолітні закляті ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ та УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ, котрі свідомі у тому що коять і через котрих загинули тисячі ні вчому неповинних ГРОМАДЯН УКРАЇНИ і знищено половину окупованих територій України...!!!
Зібрали доказову базу, заочно засудили через судове рішення і ліквідували при затриманні усіх по ланцюжку (цілу родину) бо вони прекрасно знають чим займаються їхні батьки, сини, дочки, діди, тітки та родичі, СВІДОМО...!!!
Немає чого перекладати на ГРОМАДУ УКРАЇНИ, як платників податків в бюджет держави, утримання цих паскуд в буцигарнях від 3-15 до довічного утримання...!!!
показати весь коментар
15.06.2023 16:43 Відповісти
D
показати весь коментар
15.06.2023 17:02 Відповісти
Da
показати весь коментар
15.06.2023 17:03 Відповісти
Публічна паля
показати весь коментар
15.06.2023 19:29 Відповісти
"Але співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників..." Джерело: https://censor.net/ua/p3424900
Викрили - молодці. Але скільки ж таких "невикритих" все ж таки "влаштувались"...0
показати весь коментар
15.06.2023 16:57 Відповісти
Найгірше це не вміти себе само ідентифікувати. Такий контингент мабуть ще небезпечніший ніж явний ворог...
показати весь коментар
15.06.2023 17:01 Відповісти
"Какая разніца"? Але у даному випадку справи набагато гірші. Бо у вертухаї нормальні люди не ідуть. Для цієї "служби" треба бути латентним носієм деяких, скажімо так, психічних комплексів.
показати весь коментар
15.06.2023 17:10 Відповісти
А скільки таких "недалекоглядних" ще є. Для насєлєнія потрібне гетто.
показати весь коментар
15.06.2023 17:32 Відповісти
Нацгвадія - так собі схованка. А от в ОПі ніхто би і не шукав
показати весь коментар
15.06.2023 17:05 Відповісти
Херсон и херсонская область...там половина таких....знаю о чем говорю...
показати весь коментар
15.06.2023 18:43 Відповісти
Їм легше було б загубитися серед таких самих в ОПі.
показати весь коментар
15.06.2023 19:06 Відповісти
 
 