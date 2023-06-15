Затримано двох зрадників з Херсонщини, один з них хотів "сховатися" у лавах Нацгвардії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано двох зрадників, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Один з фігурантів навіть мобілізувався до лав Нацгвардії, щоб "заховатися" від правоохоронців. Але співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцезнаходження та затримали.

"За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми.



Там їх призначили "молодшими інспекторами" захопленої на той час "Північної виправної колонії №90". У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих", - йдеться в повідомленні.

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Під час деокупації Херсона вони виїхали до сусіднього селища та намагалися переховуватися від правосуддя.

"Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України. У ході обшуків за місцями проживання затриманих виявлено "посвідчення" окупаційного органу рф і фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях", - зазначили в СБУ.

Їм повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

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