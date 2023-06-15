Внаслідок обстрілів Авдіївки і Торецька поранення дістали 7 цивільних, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Донеччини у четвер поранення дістали семеро цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 15 червня 2023 року, близько 08:30, російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли м. Авдіївку. Внаслідок атаки отримала поранення подружня пара - дружина 74-х та чоловік 79-ти років. Обоє зазнали мінно-вибухових травм.



Вже о 10:50 год окупанти, за попередніми даними, з використанням ФАБ-250 нанесли авіаудар по центру смт Північне м. Торецька. Від вибуху п’ятеро цивільних отримали осколкові поранення та контузії. На момент удару люди перебували вдома та біля під’їздів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків та адмінбудівлю. У смт Північному продовжують працювати поліцейські й рятувальники.

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