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Підрив Каховської ГЕС: Хлопчик стоїть на місці, де до потопу був його будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри з правого берега Дніпра на Херсонщині, на яких хлопчик стоїть на місці зруйнованого повінню, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Олешках сьогодні ховатимуть 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, - журналіст

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Автор: 

потоп (85) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+36
Жах і смуток.

Кацапи - горіть у пеклі!

Всі!
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15.06.2023 17:19
+33
Кацапы - ********.
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15.06.2023 17:17
+30
А діти з Умань продали черешню, щоб купити воду і передати туди. Діти війни..Нехай буде ваше майбутнє сонячним
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15.06.2023 17:19
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Кацапы - ********.
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15.06.2023 17:17 Відповісти
так то само собой...просравшие третий ядерный потенциал на этой планете також и в кубе...
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15.06.2023 17:21 Відповісти
А діти з Умань продали черешню, щоб купити воду і передати туди. Діти війни..Нехай буде ваше майбутнє сонячним
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15.06.2023 17:19 Відповісти
Жах і смуток.

Кацапи - горіть у пеклі!

Всі!
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15.06.2023 17:19 Відповісти
Нацисти із "духовного руского міра " прийшли захищати свою родіну від НАТО
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15.06.2023 17:22 Відповісти
рашизм другим и не может быт.
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15.06.2023 17:32 Відповісти
💯
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15.06.2023 17:34 Відповісти
Скажу честно я устал писать, что кацапы ******** и биомусор. Это не действует, их нужно уничтожать
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15.06.2023 17:23 Відповісти
Неговорите, чтоб они уже не сделали, больше, я например, ненавидеть их уже не смогу.
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15.06.2023 17:41 Відповісти
У нас немає російського брата, до нас прийшов російський убивця.
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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15.06.2023 17:28 Відповісти
немає й ніколи не було... були лише брехливі кацап-спекуляції... теп вірю, що й ніколи не буде.
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15.06.2023 17:35 Відповісти
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15.06.2023 17:38 Відповісти
Держись пацан. Потери немного, скоро передохнут все кто родился в сЭсЭсЭре и тогда поживёте как люди. Главное чтоб вы сами не полюбили потом.
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15.06.2023 17:38 Відповісти
*потери
*пролюбили
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15.06.2023 17:39 Відповісти
Ти теж "здихать" будеш? Чи ти "не при "ЕСЕСЕСЕРІ" народився? Так от (до твого відома) - трохи не половина тих хто загинув чи ще воює на фронті - "народилися при ЕСЕСЕСЕР" Так вони воюють - а ти чекаєш у тилу - коли вони "передохнуть"
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16.06.2023 09:31 Відповісти
Да, я родился в сэсэсэре, но я знаю, что невтик, по образованию, простигоспади, юрист, а не учитель истории и ты с горящего танка пишешь я надеюсь, а если ты не понял аллегории, то посмотри на беларусию, раисю, бывшие азиатские республики, так горячо любимого тобой СССР, где керують советские старперы и на балтийские где все молодые люди у власти. Ведь все беззубые старики и старухи лучше знают какая зубная паста самая-самая.
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16.06.2023 11:06 Відповісти
"Не крути сракою" ! Твої "алегорії" - "плювок в обличчя" половині тих, хто зараз або в окопах, або в тилу Плювок бабусі, що в"яже шкарпетки для бійців на фронті Кулінару, яка зараз обробляє продукти для фронту Токарю чи монтажнику на заводі, які ремонтують техніку для фронту За себе я відповідь дам - мені вже більше 60-ти Маю протезовану ногу Був травмований у 2016-му Де саме, та за яких обставин - не твоя справа Тепер мій "окоп" - ТУТ! Ти задоволений? І всі ми підтримуємо незалежність України та віримо в нашу перемогу І не плачемо за СРСР!
А тепер сходи і вмийся - бо найбільший "харчок" приліпився до твоєї пики Раз ти "рождённый в СССР" - то ти плюнув у першу чергу в пику сам собі! А то так і "здохнеш" з власним плювком на морді!!!
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16.06.2023 11:55 Відповісти
Я ошибочно полагал , что ты образованный и интеллигентный человек, а ты оказался старым пердуном с деменцией
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Ну - щож поробиш Я не винен що, народився ще тоді, коли ти ще "у батька в яйцях не завівся" Однак освіту маю непогану - багато форумчан це підтвердять І "деменції" у моїх коментарях вони не помічають Навпаки - вони від мене багато цікавої інформації отримують А "інтелігентний" я з інтелігентними З "сопливими полудурками з завищеною сасооцінкою" я веду себе так, як вони заслуговують Бо ти саме ним і є - як тільки "ткнули носом" тебе у "тобою ж насране", ти відразу "поліз на особистості" Я таких, як ти, перебачив на форумі - як тарганів на кацапській кухні! Уже й "ніки" їх позабував!
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16.06.2023 12:18 Відповісти
Дедуля, перечитай внимательно кто перешёл на личности. Людям всегда не нравится, что с ними поступают так как они с окружающими. Капец , оплевал меня и обвиняет в переходе на личности.
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16.06.2023 13:55 Відповісти
"Внучку" ! "Оплевал" ти сам себе Я лише тобі на це вказав Як кажуть : "Ткнув пикою у дзеркало" Так що "сиди і обтікай"!
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16.06.2023 13:58 Відповісти
Ну то й "іди"! Я тобі не заважаю!
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16.06.2023 15:39 Відповісти
навіщо писати, що кацапи провалили якусь евакуацію..., вони її не починали, їм не потрібно населення на тих територіях, це загарбники, їхня задача - все загарбати, а що не вдасться вкрасти - вони знищують разом з населенням...
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15.06.2023 17:39 Відповісти
Хіба якась імітація була…. частину людей вивезли автобусами з певних (не всіх населених пунктів). Завезли в пансіонати - З. Порт - Скадовськ, не випускають за межі, якось кормили, телефони не відбирали на момент розмови (три дні тому), впевнений буде фільтрація з усіма можливими наслідками….
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15.06.2023 19:38 Відповісти
весь цей жах цілком зрозмілий.., але якщо сили нерівні, то що робити.., хоч тоді, хоч зараз.., ядерку профукали--ото і результат..
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15.06.2023 17:44 Відповісти
Взагалі, отакі руйнування це наслідки радянської технології будівництва. В Херсонській області (як і у степовому Криму) більшість будинків по селах без фундаменту, а в розчин замість цементу клали вапно. Ось тобі і розмиті хати.
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15.06.2023 20:02 Відповісти
Нехай документує збитки і вивчає новітні проекти таких садиб.
І хай нез забуде про моральні збитки.
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15.06.2023 21:51 Відповісти
 
 