Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки. ФОТОрепортаж
Під ворожими обстрілами у воїнів згоріла автівка з тепловізорами та іншим обладнанням.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті йдуть бої за кожний метр української землі. На жаль, багато загиблих та дуже багато важкопоранених
Під ворожими обстрілами в бійців згоріла автівка з тепловізорами та іншим
Дуже прошу допомогти закрити два термінових рахунки
Для саперів п’ять рацій Моторолла з підзарядним
Рахунок на -131 122 грн
Та три тепловізори на три різних направлення фронту, рахунок на - 137 640 грн
Викупила та сьогодні відправили на фронт велике замовлення, рації Моторолла, тепловізори, приціли , зарядні станції, підзарядне
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5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
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