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Новини Фото Волонтери для армії
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Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки. ФОТОрепортаж

Під ворожими обстрілами у воїнів згоріла автівка з тепловізорами та іншим обладнанням.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті йдуть бої за кожний метр української землі. На жаль, багато загиблих та дуже багато важкопоранених

Під ворожими обстрілами в бійців згоріла автівка з тепловізорами та іншим

Дуже прошу допомогти закрити два термінових рахунки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтери з групи UA.HELP передали три автівки чеченському батальйону імені Шейха Мансура. ВIДЕО

Для саперів п’ять рацій Моторолла з підзарядним

Рахунок на -131 122 грн

Та три тепловізори на три різних направлення фронту, рахунок на - 137 640 грн

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5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.

Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 01
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 02
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 03
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 04
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 05
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 06
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 07
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 08
Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки 09

Автор: 

благодійність (571) допомога (8370) волонтери (1335) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+21
А чому МО не купує для ЗСУ тепловізори та раціі ? Чи тоді вони залишать будь-яку надію збагатиться на постачаннях ?
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15.06.2023 18:04
+20
А цей час якась падлюка купує барабани!
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15.06.2023 18:27
+10
Кажуть багато тепловізорів і рацій мають у своєму розпорядженні Бєня та інші дніпровські чуваки з тамтешньої "еліти"....Грошей надіслати на картку не можу але підказую волонтерці де їх можна віднайти....і дуже багато.
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15.06.2023 18:22
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Пусть МИНОБОРОНЫ , ПО НАСТОЯНИЮ ЕРМАЧЬЯ и его шавки РЕЗНИКОВА , не марадерят МИЛЛИАРДАМИ И НЕ ЯЙЦА ПО 17 покупают , а ЗАНИМАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМ СНАБЖЕНИЕМ ,БЕЗ НАВАРА НА КРОВИ ! БЕССТЫЖАЯ КАЛОЗЕМАИЯ , сколько можно сцать в глаза всем партнёрам не говоря уже о ЗСУ ! Был - бы ЧЕРЧИЛЬ , как в Великобритании ВАС ВСЕХ МРАЗОТ УЖЕ -БЫ ПОВЕСИЛИ НА ВТОРОЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ ! А ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМ ОФИЦЕРАМ ПОРА СКАЗАТЬ СВОЁ СЛОВО
а не быть терпилами перед конченной мафиозной структурой !
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15.06.2023 19:10 Відповісти
прям як ти
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15.06.2023 20:31 Відповісти
А чому МО не купує для ЗСУ тепловізори та раціі ? Чи тоді вони залишать будь-яку надію збагатиться на постачаннях ?
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15.06.2023 18:04 Відповісти
Маляриха каже, що всього просто завались.
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16.06.2023 04:16 Відповісти
+++
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15.06.2023 18:12 Відповісти
Кажуть багато тепловізорів і рацій мають у своєму розпорядженні Бєня та інші дніпровські чуваки з тамтешньої "еліти"....Грошей надіслати на картку не можу але підказую волонтерці де їх можна віднайти....і дуже багато.
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15.06.2023 18:22 Відповісти
А цей час якась падлюка купує барабани!
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15.06.2023 18:27 Відповісти
отимела твого чоловіка?
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15.06.2023 20:33 Відповісти
+пб
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15.06.2023 19:08 Відповісти
А почему почти все такие счета проходят в основном от ФОП.......с Одесской обл. с. Молодіжне? Это просто надежный человек или очень надежный человек?
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15.06.2023 20:02 Відповісти
+
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15.06.2023 20:34 Відповісти
Що за проблеми, а за рахунок барабанів, які зепідари купують, а за рахунок яєць по 17 грн, зегандони 3.14 здять, а хтось копійчину останню кладе..
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15.06.2023 20:42 Відповісти
+1000
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15.06.2023 20:50 Відповісти
Ви теж це бачите? кацапський чай Грінфілд?
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15.06.2023 20:52 Відповісти
Ви нє панімаєтє, єта другоє.
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16.06.2023 04:07 Відповісти
Там такі натовпи кількакілометрові з-за волонтерів на кордоні, що якщо порахувати, то більше ніж армія ЗСУ буде. Нафіга стільки волонтерів? Чи дуже прибуткова справа, чи колядники, одним словом. Вболівальники. Толку від них було б більше, якщо б після армії зачистку робити, а не гуляли через кордон.
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15.06.2023 21:31 Відповісти
+
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15.06.2023 22:30 Відповісти
В продажу повно армійських б/в рація, якщо продають значить вистачає.
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16.06.2023 04:20 Відповісти
 
 