Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки. ФОТОрепортаж

Під ворожими обстрілами у воїнів згоріла автівка з тепловізорами та іншим обладнанням.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті йдуть бої за кожний метр української землі. На жаль, багато загиблих та дуже багато важкопоранених

Під ворожими обстрілами в бійців згоріла автівка з тепловізорами та іншим

Дуже прошу допомогти закрити два термінових рахунки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтери з групи UA.HELP передали три автівки чеченському батальйону імені Шейха Мансура. ВIДЕО

Для саперів п’ять рацій Моторолла з підзарядним

Рахунок на -131 122 грн

Та три тепловізори на три різних направлення фронту, рахунок на - 137 640 грн

Викупила та сьогодні відправили на фронт велике замовлення, рації Моторолла, тепловізори, приціли , зарядні станції, підзарядне

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.

















