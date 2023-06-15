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У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції. ФОТОрепортаж

Шведські великі споживачі відмовляються від продукції корпорації Mondelez International через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. А шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація знаходиться у "чорному списку" України.

Про це повідомляють користувачі мережі у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, знаходиться у "чорному списку України" через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. Шведські ЗМІ кожного дня пишуть, як великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS), компанія поромних перевезень Stena Line, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу продукції Mondelez", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію "Mondelez International", яка виробляє кондитерську продукцію

У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції 01
У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції 02
У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції 03

Автор: 

санкції (11870) Швеція (957)


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Топ коментарі
+50
Дякую, Шведи!

Розумію, що Мазепа таки був правий, попри те чому мене вчили в радянській школі!
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15.06.2023 23:19
+37
А Епіцентр тим часом продовжує торгувати білоруською продукцією, різниця між європейцями і українськими ненажерливими жидами.
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15.06.2023 23:20
+26
Ви їх національні кольори бачили? Отож...
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15.06.2023 23:23
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Дякую, Шведи!

Розумію, що Мазепа таки був правий, попри те чому мене вчили в радянській школі!
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15.06.2023 23:19 Відповісти
А я даже в школе думал что Мазепа прав, и грусил что он не победил под Полтавой
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15.06.2023 23:31 Відповісти
Так флаг Украины Мазепа взял со шведского с разрешения Карла 12 мало кто знает, но Мазепа и Карл 12 парафировали договор по которому Швеция признавала суверенитет государства Украина,получала Украина огромную финансовую безвозвратную помощь, также пушки,пищали, инструкторов и главное в Приазовье и приднепровщине район Каховки планировалось строительство судоверфьей и Украине обещано было построить 20-30 кораблей 80-120 пушечных выделение инструкторов для обучения и подготовки членов команд к этим коравеллам и этот факт и взбесил Петра 1 и спровоцировал войну с Швецией... Так что бледная моль не Нова в своих мастурбациях как уничтожить Украину...
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15.06.2023 23:42 Відповісти
Не неси херню!
Цей колір використовували ще на прапорі Руського воєводства Речі Посполитої, не кажучи про герби міст ще з князівських часів.
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16.06.2023 07:42 Відповісти
Ну, строго говоря, такое сочетание цветов - крайне распростренено. В одной Германии - несколько округов имеют такой флаг. Старый округ Брауншвайг, к примеру, целый регион Лаузиц из нескольких округов, многие города.
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16.06.2023 10:54 Відповісти
Мене взагалі в школі обурювало, чому за Мазепою, який хотів незалежності своїй країні, пішло всього 5 тис. козаків.
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16.06.2023 07:54 Відповісти
Решта козаків пішли до "православного" царя петра кривавого. Московити через свою церкву забивали добре баки українському наріду. Чому ходити в далеке минуле по нашій історії, коли у 2019 році кіно Бені про Голобородько створили масу 73%, які підтримали малодерів і антимайданівців. За свої помилки приходиться платити дітям і внукам. Після перемоги петра кривавого, якого на московії ще називають "петро перший" більша частина козаків, що його підтримала, згнила у засланнях Сибіру, старшини були знищені, московська імперія вкрала нашу назву і історію, назвала себе росією, а московську церкву до цього часу не можуть вигнали з Лавр.
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16.06.2023 08:14 Відповісти
Згоден, крім одного. Ніхто нікому не здатен "забити баки" і "створити масу 73%" якщо вони того не хочуть ні в 17 му ні в 21 му сторіччі. Всі ми живемо в одній країні, маємо доступ до одних і тих же джерел інформації, але Вам же і мені ніхто не забив баки голобородьком.
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16.06.2023 08:24 Відповісти
До Сигізмунда обидві церкви були рівними але приниження православ'Майже всі православні магнати і пани зрадили свою віру і перейшли на папську..а православний народ зробився зневажуваним та низьким іперетворився на невільників та слуг поляків і навіть скажу окремо євреїв. А тих із них хто був найвідважнішими король взяв у своє військо,всього більше 30 тис воїнів,їх назвали козаками. Казаки були звільнені від податків і користувались вольностями нарівні нарівні з шляхтою,але решта православних була поневолена князьями та панами інаклали на них пани тяжкі податки залишаючи ім. тяжгу працю на глині та цеглі а також на землі адехто піддавав їх прикрим і гірким тортурам і так вони були принижені ,що навіть той народ який був нижчий за всіх володарював над ними. І так говорить Натан Ната Гановер у своїй книзі Глибокий мул виданій у 1653 р .син мученика рабина Моше Гановера
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16.06.2023 09:04 Відповісти
Напевно тому, що вирізав українське населення Ханської гетьманщини
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16.06.2023 20:56 Відповісти
Это крупнейшая сеть супермаркетов, если что... Но я пока еще таких объявлений не видел. Ну и эти Марабу - это самые распространённые конфеты в Швеции
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15.06.2023 23:19 Відповісти
перекладіть, будь ласка, що там написано
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15.06.2023 23:21 Відповісти
Написано на первой, что Марабу, которой владеет Mondelez, занесена в черный список в Украине из-за продолжающейся войны с рашей
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15.06.2023 23:24 Відповісти
Шведську легше було вивчити за українську? Це тільки питання,нічого особистого
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15.06.2023 23:38 Відповісти
Украинскую знаю, понимаю всё на 100% абсолютно без напряга, говорю нормально. Сам прожил всю жизнь в Херсоне.
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15.06.2023 23:42 Відповісти
Ок, зрозуміло
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16.06.2023 00:03 Відповісти
Де той Херсон? Мабуть дуже далеко, де не приймалось ніколи україномовне телебачення, не було літератури українською, і навіть україномовний сегмент Інтернет блокували.
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16.06.2023 04:32 Відповісти
З чим боролись на то і напоролись. Не написав що українець, тільки що розуміє добре
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16.06.2023 09:17 Відповісти
К сожалению, моя библиотека с украинскими книгами осталась в родительском доме в Олешках, куда я в декабре 2021 переехал из квартиры в Херсоне. И да, я и моя семья были чуть ли не единственными в моём окружении, кто читал книги на Украинском
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16.06.2023 09:36 Відповісти
Тим більш.
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16.06.2023 09:58 Відповісти
Я пока в магазинах не видела таких объявлений, но в медиа срач подняли, это да. Хотя, в принципе, предприятием владеет США, так что все вопросы к ним, а не к нам. Другое дело, что качество шведского шоколада и русского... Хм... Как бы не идентично.
Хотя и украинцев понять можно, и понятно, что такой бизнес их бесит, ибо их страну реально бомбят.

Но, господа. У вас свои собственные, украинские коллаборационисты есть. Может, вначале с ними разберётесь?

Какие?

Наше вам, с кисточкой. Владельцы-украинцы российских литературных сайтов.

Автор Тудей. 99% покупателей русские в РФ, 99% продаваемых писателей и бестселлеров - тоже русские, и тоже как бы проживают в РФ. Владелец - украинец, но ни единой книги , написанной на украинском языке я в бестселлерах не нашла.

Литнет. Та же самая история. Владелец -украинец, он хотя бы делал вид, что помогает Украине, сейчас делает вид, что продал сайт РФ. Это как публиковать Майн Кампф в газете Правда в период ВОВ, заодно переводя 0,5 % от заработанного Красной армии, чтобы совесть не вздыбилась.

Литмаркет. Тут владелец - украинец идейный. Его самого его украинская фамилия раздражала, поэтому дядя на своем сайте публикуется под псевдонимом Рус. 😌

Продаман/Призрачные миры. Та же история, владелец украинец, тоже продает книги в РФ, и русских писателей, но тут все розово, милитаризма нема.

С учётом того, что эти сайты держат 3/4 литературного рынка РФ, и от своих украинских паспортов не отказываются, и эти сайты кормят тех, кто гонит на фронт российское "мясо" своими милитаристическими бреднями - некомильфо.

Не украинец - только владелец ЛитРес, Серёжа Анурьев, литературный эксперт при президенте РФ. И то, фиг его знает, может и у него украинский паспорт где припрятан, на всякий случай. И недвижка в странах НАТО найдётся. Тоже на всякий случай.
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18.06.2023 11:55 Відповісти
Так я с вами согласен. Какой смысл этой акции в Швеции, если в Украине спокойно продаётся например, продукция Пепси, которая не собирается уходить из РФ, а наоборот увеличивает продажи из-за снижения конкуренции. Да и в рунете кроме книжных магазинов есть огромное количество сайтов, которые принадлежат украинцам, и они продолжают работать в обычном режиме, а то и работают на рос пропаганду
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18.06.2023 13:12 Відповісти
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15.06.2023 23:19 Відповісти
😌❤️🇸🇪❤️🏳️‍🌈❤️🇺🇦❤️🇪🇺
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18.06.2023 11:58 Відповісти
А Епіцентр тим часом продовжує торгувати білоруською продукцією, різниця між європейцями і українськими ненажерливими жидами.
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15.06.2023 23:20 Відповісти
По-перше, це наклеп. Епіцентр знімає з полиць товар постачальників!, які намагаються поставити на полиці гіпермаркетів таку продукцію.
По-друге, Епіцентр не виробник, а оператор з торгівлі.

По-третє, власники компанію ведуть активну підтримку різних підрозділів ЗСУ, допомогають медичним закладам та всіляко підтримують військових, що з компанії пішли захищати країну.

Перевір рейтинг компаній, які допомогають ЗСУ.

Єдине, що не робить Епіцентр, не піариться, і, нажаль, такі як ви починають поливати брудом, не володіючи інформацією.
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16.06.2023 00:25 Відповісти
пам'ятаємо маски в Епіцентрі під час ковіду, які особисто боневтік в борисполі зустрічав

також згадуємо бронежилети волонтерські у продажу
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16.06.2023 01:37 Відповісти
І? Тобто вважаєш, що це особисто Епіцентр поставив такий товар собі в мережу чи постачальник? Як тільки виявились ці факти, товар одразу був знятий з полиць та повернутий постачальнику.

Зустріч літака боневтіком - особистий піар команди боневтіка на чужих діях.

Краще іноді перевіряти та включати мозо, ніж писати або щось.
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16.06.2023 06:58 Відповісти
Тож думай-ТЕ!
і нагадайте мені, які будівельні супермаркети "Е....центр" працювали під час ковіду, коли інший бізнес закрився?

досить цього зебільного лайна! їжте його самі
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16.06.2023 09:35 Відповісти
Не свистить про наклеп

Епіцентр аж бігом продає москальску продукцію

Хочете прикладів - іх є в мене

1. Чай майский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)

https://epicentrk.ua/ua/shop/chay-chernyy-mayskiy-tsarskaya-korona-paketiki-25-sht-4820018732085-.html?gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oLMavAS7s5JYkMxxREeTSg0r3Cx1tHilQPCTdYRtXq90ThUK6n09ckaAochEALw_wcB

2. Зубна паста SPLAT (та інші того ж виробника)

https://ru.wikipedia.org/wiki/SPLAT

https://epicentrk.ua/ua/shop/zubnaya-pasta-splat-professional-biokaltsiy-100-ml.html

І не тільки єпіцентр, а й розетка, і єва думаю ще багато інших

Кому війна, а кому мати рідна...
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16.06.2023 09:22 Відповісти
Може те що вони у Криму торгують теж наклеп ? Щоб простіше знайти - новацентр ..Лише влітку вирішили змінити гендиректора на бумажці ,тому розказувати які вони гарні можете на суспільному ,там глядач і не таке лайно зжере
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16.06.2023 23:22 Відповісти
Та ви шо!..
Тобто компресори Белавто зі скрепними назвами Урал, Муромец, Зубр в наявності на полицях магазину - то мені мабуть показалось.. На коробках написано "сделано в беларуси", на сайті- шо в Китаї.
https://epicentrk.ua/shop/kompressory-avtomobilnye/fs/brand-belavto/ https://epicentrk.ua/shop/kompressory-avtomobilnye/fs/brand-belavto/

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17.06.2023 10:48 Відповісти
То типу як виходить,товар який знаходиться на полицях не має відношення до Епіцентру це просто може прийти любий наглий постачальник і поставити все що бажає?
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18.06.2023 03:04 Відповісти
не думав що шведи такі затяті бандеровці
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15.06.2023 23:20 Відповісти
Ви їх національні кольори бачили? Отож...
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15.06.2023 23:23 Відповісти

Не только цвета, есть вот такой вариант без креста, просто вытянутый украинский флаг.
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15.06.2023 23:35 Відповісти
У наших супермаркетах такого не побачиш. Какая разніца схаває все
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15.06.2023 23:21 Відповісти
було і в нас - козлячий товар маркували аквафрешом
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15.06.2023 23:22 Відповісти
Так війна закінчилася.
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16.06.2023 04:33 Відповісти
Було. Навіть кока-колу знімали з прилавків. Зараз перестали слідкувати за продукцією.
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15.06.2023 23:25 Відповісти
так кока-кола вроде ушла, или сделала вид хотя бы. Пепси вот та работает в открытую и нарастила обороты чуть ли не в два раза
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15.06.2023 23:39 Відповісти
На початку війни знімали бо вона продовжувала співпрацювати. Зараз все змінилось. Кока-кола в Україні є. Не знаю чи є в кацапії.
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15.06.2023 23:46 Відповісти
https://moskva.regmarkets.ru/product/-peppinezzz-572300050/?fbclid=IwAR0-Tc7-T0prAicZfcl4nzkFPq-h71BzCkuP24Myv2eZd5lzv-YSns2foKI https://moskva.regmarkets.ru/product/-peppinezzz-572300050/?fbclid=IwAR0-Tc7-T0prAicZfcl4nzkFPq-h71BzCkuP24Myv2eZd5lzv-YSns2foKI

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16.06.2023 09:04 Відповісти
Холєра, я того не знав і купляв у Мюнхені з великими знижками сирки Philadelphia. Навіть кілька привіз у Львів. Тьфу, тьфу, тьфу...
Задля спокути збільшу свій донат на ЗСУ з 10 до 12% від заробленого у мюнхенському відрядженні.

Слава ЗСУ! Слава Україні!
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15.06.2023 23:24 Відповісти
Вже не допоможе. Воно в ДНК проникло.
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15.06.2023 23:26 Відповісти
А в нас чому так не зробити?
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15.06.2023 23:24 Відповісти
А у нас продукції цієї корпорації, хоч дупою жуй, завалені всі великі супермаркети та маленькі крамниці. Бо у нас два підприємства працюють повним ходом. І ніхто, нікого не попереджає...

https://www.mondelezinternational.com/Ukraine Про компанію Mondelēz International в Україні
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15.06.2023 23:26 Відповісти
Mondelez International - Міжнародний ********
яка влучна назва для корпорації що працює в рашці 😉
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15.06.2023 23:27 Відповісти
Проблема в тому, що у них альтернативи солодощів не така велика, тому краще відкрити для інших виробників шоколаду свій ринок.
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15.06.2023 23:28 Відповісти
Да, выбор никакой. Но они очень мало их едят, только по субботам и по праздникам - берегут зубы.
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15.06.2023 23:55 Відповісти
С выбором и в Германии, к несчастью, проблема. Каждый раз когда с женой бываем на её родине, в Риге (вторая для неё - Херсон), закупаемся килограммами конфет Лайма и везём потом с собой, несколько месяцев едим.

А ещё в последний приезд там были конфеты из Кременчуга. Эти мы вообще храним на праздник.

Я хоть тресни не понимаю, почему в Европе так плохо со сладостями.
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16.06.2023 00:29 Відповісти
Мы с женой подсели на шоколад для выпечки Fazer - оказался для нас самый вкусный из всего, что тут есть
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16.06.2023 00:41 Відповісти
Чота какта гдета Линдт... Но ещё у нас рядом стали украинские и даже латвийские товары продавать. Правда, опять таки, из всех вариантов, продают наименее вкусные. Из той же Laima - только крекеры и белый зефир, хотя зефира у Laima я уж не упомню сколько сортов. Почему?! Почему?!?!?!

Ну ничего, хоть овсяное печиво нормальное теперь есть.
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16.06.2023 00:51 Відповісти
Шикарное овсяное печиво у немцев было всегда. Называется "Hobbits" - оранжево-желтый такой цилиндр. Раньше стоил 99 центов, сейчас дороже.
А конфеты неплохие тоже есть, только не пралине - они таки дрянь. Трюфель бывает хороший, шоколадные бобы с бренди, я люблю ириски в шоколаде. Можно выбрать по вкусу.
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16.06.2023 08:27 Відповісти
Хоббиты - да. По-другому, но хороши. Есть цельнозерновые. Я люблю всякие ягодные - и они таки иногда бывают.
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16.06.2023 08:35 Відповісти
Що ?????? В Німеччині так погано, так погано з солодощами, що дійсно можна луснути! Ну, як що ти не шукаєш ,,вкус знакомый с детства ".
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16.06.2023 09:13 Відповісти
Щось не помітив такого, живучи рік там. Їдять солодощі, ще й замовляють великими пакунками, так дешевше, ніж в ICA тощо. У них людей з ожирінням так само, як і в нас за статистикою.
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16.06.2023 18:14 Відповісти
Як важливо критикувати . ось Грету покритикували - і Вона вже за Україну порве усіх
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15.06.2023 23:30 Відповісти
Хай буде. Хоч і трохи з придуром дівка, але поки за нас пускай вєщяєт.
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15.06.2023 23:48 Відповісти
я б сказав верещаєт
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16.06.2023 10:01 Відповісти
цивілізація. шо тут скажеш?
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15.06.2023 23:35 Відповісти
ось трохи про цих уродів: https://www.youtube.com/watch?v=ZmN2NZJkpRs
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15.06.2023 23:47 Відповісти
Америка абсолютный мировой монополист по части готовой еды.
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16.06.2023 00:03 Відповісти
А хто надає по шапці АТБ і Сільпо за те що ті торгують продукцією цієї фірми?Шведи виходять патріотичніші ніж ми.
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16.06.2023 00:11 Відповісти
Думаю що Mondelez не єдина компанія, представлена в цьому магазині, яка не вийшла з рф.

Наприклад Nestle, який стопудово там присутній, чомусь не виділяють.

А що на рахунок Mars, Danone та P&G?

Можливо в такий спосіб просто борються з конкурентом.
Або керівництво мережі хоче мати кращі торгові умови з Mondelez.
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16.06.2023 00:17 Відповісти
Ось була новина:

Тобто, Mondelez внесли до переліку в України, тому шведи й підтримують. Якщо Україна внесе до переліку Nestle, може будуть блокувати и Nestle.
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16.06.2023 00:34 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts/2023/06/15/701190/ 25 травня НАЗК внесло Mondelez у чорний список, а через тиждень скандинавські ритейлери, готелі та авіакомпанії влаштували їй справжній бойкот. Під ударом партнерів та споживачів опинилися відомі бренди: печиво Oreo, чипси "Люкс", жувальна гумка Dirol, шоколад Milka і Toblerone.

Компанія Mars (Bounty, Mars, Twix, M&M's) не лише працює в країні-спонсорі тероризму, а й збільшила у 2022 році доходи на 20% до 2,6 млрд дол. Фірма Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher, Kinder) - на 15% до 743 млн дол.

Nestle (Nesquik, KitKat, Haagen-Dazs, Movenpick, Nestea, Nescafe), найбільша з компаній, які вирішили залишитися в Росії, не розкриває фінансові результати російської "дочки" за 2022 рік.

Наразі великого розголосу набула лише історія з Mondelez. Можливо, вона стане показовою і для її конкурентів.

Unilever (Dove, Rexona, Domestos) у 2022 році наростила дохід на 4% до 1,2 млрд дол. Обіг Procter&Gamble (Ariel, Tide, Always, Gillette, *****, Old Spice, OralB), скоротився на 7%, але досі значний - 2,23 млрд дол.

Проте переважна більшість компаній вирішила перечекати. Вони скоротили обсяг продукції на ринку, але залишили вікно для швидкого повернення на ринок.

До таких належать конгломерати Kimberly-Clark (Kleenex, Huggies, Kotex), SC Johnson (Glade, Mr Muscle, Off!), Johnson & Johnson (Clean & Clear, Neutrogena, Listerine) Colgate - Palmolive (Colgate, Palmolive, Elmex) та Reсkitt (Air Wick, Calgon, Durex, Vanish, Strepsils, Nurofen).

Поки що лише німецька Henkel (Schwarzkopf, Syoss, Persil) https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/20/699330/ домовилася про продаж своїх російських активів.
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16.06.2023 00:34 Відповісти
Боятся уходить потому что их долю рынка заберут конкуренты из этого же списка. На Западе их никто не наказывает. Бегают за деньгами и яхтами воров из рашки, которые выводя наворованное на Запад наносили кацапам ущерба больше чем все санкции вместе взятые.
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16.06.2023 09:14 Відповісти
Якщо заглибитися у цю тему бойкотів, то вийде, що першочергово треба бойкотувати імпорт з Китаю, бо саме ця країна підживлює конфлікт.
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16.06.2023 08:07 Відповісти
Всем привет и СЛАВА УКРАИНЕ!!!А в Украине никто не отказывается от продукции менделез,так,что,думай.те.
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16.06.2023 11:47 Відповісти
Шведы так и пишут: "Будете кушать продукты от монделесов - можете обсервириться!"
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16.06.2023 13:59 Відповісти
Mondelez інвестували в виробництво і в Україні і в рашці. рускіє знищили їх виробництво в Україні. Чи чув хтось якусь заяву від Mondelez, щодо притягнення РФ до відповідальності і вимоги компенсувати втрати?
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16.06.2023 21:03 Відповісти
Вчора в Сільпо бачив печиво "oreo"
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17.06.2023 06:13 Відповісти
Дякую Шведам!
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17.06.2023 10:12 Відповісти
Що там з ашаном і леруа мерлен?
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17.06.2023 10:13 Відповісти
Тим часом все перелічені можна придбати в будь-якому супермаркеті Київа
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17.06.2023 16:07 Відповісти
Тоблероны продают во всех магазинах. Наверно скажут - А мы не знали.....
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17.06.2023 18:58 Відповісти
Jetzt verstehe ich, warum ich so gerne Toblerone mag...
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17.06.2023 20:53 Відповісти
Geht mir genau so ✌️😁
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18.06.2023 10:37 Відповісти
Шведи розуміють, а українцям байдуже.
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17.06.2023 21:54 Відповісти
При покупке Милки каждая копейка от ее продажи пойдет на ракеты! Сто процентов!
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18.06.2023 00:03 Відповісти
2 извилины в мозгу горе патриота не позволяют понять, что налог от продажи этой Милки или другого сахарного говна - это сущие копейки. Если Монделез уйдет, то нишу займут российские бренды, половина из которых - государственные, а другая - отсыпает куда больше денег власти, потому что держится исключительно на ее правилах. Из заводов в РФ, компания имеет только 3 **************** и они в регионах - платит сотрудникам копейки. Да и после ухода на эти заводы сразу переедут новые компании, которые будут производить ровно тоже самое, только под другой маркой. + Нет никаких гарантий, что компания не будет поддерживать параллельный импорт или вот эти самые новые компании, как делают многие другие
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18.06.2023 00:14 Відповісти
"Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят."
- Йозеф Геббельс
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18.06.2023 00:53 Відповісти
👌
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18.06.2023 10:49 Відповісти
А кого интересует Украина? Ну может украинцев или русских, а нам все равно. Интересно, сколько будет стоить продукция этой компании и все. Украинцы уже всех достали
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18.06.2023 01:15 Відповісти
У Ермака совместный бизнес с расиянином ,приближенным к путину, и никто на него санкции не накладывает.
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18.06.2023 14:25 Відповісти
Отлично! Мой любимый шоколад теперь вдвойне))) Его изготавливают для людей. Свинья из корыта помои похлебают
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18.06.2023 14:41 Відповісти
Так это от того что шведы ********. Скоро все забудут про хохлостан, как потом переобуваться думают? В Германии народу ***** на хохлов, едим российскую продукцию и Ваши беженцы с удовольствием заходят в русские магазины что бы купить что нибудь вкусное.
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18.06.2023 15:34 Відповісти
А в Леруа фарба взагалі виробництва мАсква, купа закладів власники які з опзж та кацапів і працюють, все б то нічого, але чому наша влада взагалі на це не реагує. Читав допис, що купу закладів заарештують, бо коріння з мАскви, через тиждень проїзджаю і все працює як і працювало у центрі столиці де війна. Тому питань з часом все більше, а відповідей все менше.
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18.06.2023 16:19 Відповісти
 
 