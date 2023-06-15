У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції. ФОТОрепортаж
Шведські великі споживачі відмовляються від продукції корпорації Mondelez International через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. А шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація знаходиться у "чорному списку" України.
Про це повідомляють користувачі мережі у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, знаходиться у "чорному списку України" через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. Шведські ЗМІ кожного дня пишуть, як великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS), компанія поромних перевезень Stena Line, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу продукції Mondelez", - йдеться у повідомленні.
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Розумію, що Мазепа таки був правий, попри те чому мене вчили в радянській школі!
Цей колір використовували ще на прапорі Руського воєводства Речі Посполитої, не кажучи про герби міст ще з князівських часів.
Хотя и украинцев понять можно, и понятно, что такой бизнес их бесит, ибо их страну реально бомбят.
Но, господа. У вас свои собственные, украинские коллаборационисты есть. Может, вначале с ними разберётесь?
Какие?
Наше вам, с кисточкой. Владельцы-украинцы российских литературных сайтов.
Автор Тудей. 99% покупателей русские в РФ, 99% продаваемых писателей и бестселлеров - тоже русские, и тоже как бы проживают в РФ. Владелец - украинец, но ни единой книги , написанной на украинском языке я в бестселлерах не нашла.
Литнет. Та же самая история. Владелец -украинец, он хотя бы делал вид, что помогает Украине, сейчас делает вид, что продал сайт РФ. Это как публиковать Майн Кампф в газете Правда в период ВОВ, заодно переводя 0,5 % от заработанного Красной армии, чтобы совесть не вздыбилась.
Литмаркет. Тут владелец - украинец идейный. Его самого его украинская фамилия раздражала, поэтому дядя на своем сайте публикуется под псевдонимом Рус. 😌
Продаман/Призрачные миры. Та же история, владелец украинец, тоже продает книги в РФ, и русских писателей, но тут все розово, милитаризма нема.
С учётом того, что эти сайты держат 3/4 литературного рынка РФ, и от своих украинских паспортов не отказываются, и эти сайты кормят тех, кто гонит на фронт российское "мясо" своими милитаристическими бреднями - некомильфо.
Не украинец - только владелец ЛитРес, Серёжа Анурьев, литературный эксперт при президенте РФ. И то, фиг его знает, может и у него украинский паспорт где припрятан, на всякий случай. И недвижка в странах НАТО найдётся. Тоже на всякий случай.
По-друге, Епіцентр не виробник, а оператор з торгівлі.
По-третє, власники компанію ведуть активну підтримку різних підрозділів ЗСУ, допомогають медичним закладам та всіляко підтримують військових, що з компанії пішли захищати країну.
Перевір рейтинг компаній, які допомогають ЗСУ.
Єдине, що не робить Епіцентр, не піариться, і, нажаль, такі як ви починають поливати брудом, не володіючи інформацією.
також згадуємо бронежилети волонтерські у продажу
Зустріч літака боневтіком - особистий піар команди боневтіка на чужих діях.
Краще іноді перевіряти та включати мозо, ніж писати або щось.
і нагадайте мені, які будівельні супермаркети "Е....центр" працювали під час ковіду, коли інший бізнес закрився?
досить цього зебільного лайна! їжте його самі
Епіцентр аж бігом продає москальску продукцію
Хочете прикладів - іх є в мене
1. Чай майский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)
https://epicentrk.ua/ua/shop/chay-chernyy-mayskiy-tsarskaya-korona-paketiki-25-sht-4820018732085-.html?gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oLMavAS7s5JYkMxxREeTSg0r3Cx1tHilQPCTdYRtXq90ThUK6n09ckaAochEALw_wcB
2. Зубна паста SPLAT (та інші того ж виробника)
https://ru.wikipedia.org/wiki/SPLAT
https://epicentrk.ua/ua/shop/zubnaya-pasta-splat-professional-biokaltsiy-100-ml.html
І не тільки єпіцентр, а й розетка, і єва думаю ще багато інших
Кому війна, а кому мати рідна...
Тобто компресори Белавто зі скрепними назвами Урал, Муромец, Зубр в наявності на полицях магазину - то мені мабуть показалось.. На коробках написано "сделано в беларуси", на сайті- шо в Китаї.
https://epicentrk.ua/shop/kompressory-avtomobilnye/fs/brand-belavto/ https://epicentrk.ua/shop/kompressory-avtomobilnye/fs/brand-belavto/
Не только цвета, есть вот такой вариант без креста, просто вытянутый украинский флаг.
Задля спокути збільшу свій донат на ЗСУ з 10 до 12% від заробленого у мюнхенському відрядженні.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
https://www.mondelezinternational.com/Ukraine Про компанію Mondelēz International в Україні
яка влучна назва для корпорації що працює в рашці 😉
А ещё в последний приезд там были конфеты из Кременчуга. Эти мы вообще храним на праздник.
Я хоть тресни не понимаю, почему в Европе так плохо со сладостями.
Ну ничего, хоть овсяное печиво нормальное теперь есть.
А конфеты неплохие тоже есть, только не пралине - они таки дрянь. Трюфель бывает хороший, шоколадные бобы с бренди, я люблю ириски в шоколаде. Можно выбрать по вкусу.
Наприклад Nestle, який стопудово там присутній, чомусь не виділяють.
А що на рахунок Mars, Danone та P&G?
Можливо в такий спосіб просто борються з конкурентом.
Або керівництво мережі хоче мати кращі торгові умови з Mondelez.
Тобто, Mondelez внесли до переліку в України, тому шведи й підтримують. Якщо Україна внесе до переліку Nestle, може будуть блокувати и Nestle.
Компанія Mars (Bounty, Mars, Twix, M&M's) не лише працює в країні-спонсорі тероризму, а й збільшила у 2022 році доходи на 20% до 2,6 млрд дол. Фірма Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher, Kinder) - на 15% до 743 млн дол.
Nestle (Nesquik, KitKat, Haagen-Dazs, Movenpick, Nestea, Nescafe), найбільша з компаній, які вирішили залишитися в Росії, не розкриває фінансові результати російської "дочки" за 2022 рік.
Наразі великого розголосу набула лише історія з Mondelez. Можливо, вона стане показовою і для її конкурентів.
Unilever (Dove, Rexona, Domestos) у 2022 році наростила дохід на 4% до 1,2 млрд дол. Обіг Procter&Gamble (Ariel, Tide, Always, Gillette, *****, Old Spice, OralB), скоротився на 7%, але досі значний - 2,23 млрд дол.
Проте переважна більшість компаній вирішила перечекати. Вони скоротили обсяг продукції на ринку, але залишили вікно для швидкого повернення на ринок.
До таких належать конгломерати Kimberly-Clark (Kleenex, Huggies, Kotex), SC Johnson (Glade, Mr Muscle, Off!), Johnson & Johnson (Clean & Clear, Neutrogena, Listerine) Colgate - Palmolive (Colgate, Palmolive, Elmex) та Reсkitt (Air Wick, Calgon, Durex, Vanish, Strepsils, Nurofen).
Поки що лише німецька Henkel (Schwarzkopf, Syoss, Persil) https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/20/699330/ домовилася про продаж своїх російських активів.
- Йозеф Геббельс