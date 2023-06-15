У Швеції супермаркети попереджають покупців, що корпорація Mondelez International не закрила свої філії на території Росії, а великі споживачі відмовляються від її продукції. ФОТОрепортаж

Шведські великі споживачі відмовляються від продукції корпорації Mondelez International через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. А шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація знаходиться у "чорному списку" України.

Про це повідомляють користувачі мережі у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, знаходиться у "чорному списку України" через те, що вона не закрила свої філії на території Росії. Шведські ЗМІ кожного дня пишуть, як великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS), компанія поромних перевезень Stena Line, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу продукції Mondelez", - йдеться у повідомленні.

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