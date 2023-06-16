Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: Поранено 10 цивільних. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Донеччини російськими загарбниками поранення дістали 10 цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Волноваському напрямку зафіксовано 17 артобстрілів Вугледара та околиць.

На Донецькому напрямку під вогнем Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка та Єлизаветівка Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку у Північному Торецької громади поранено 5 людей, пошкоджено 8 будинків, заклад культури, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 адмінбудівля пошкоджена у Нью-Йорку. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки. У Соледарській громаді під обстрілами Васюківка і Роздолівка.



На Лисичанському напрямку рашисти 7 разів обстріляли Лиманську громаду, пошкодили 1 будинок у Сіверську.

Всього за добу росіяни поранили 10 жителів Донеччини.

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