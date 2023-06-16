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Новини Фото Війна
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Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінниці затримано ще одного агента ФСБ РФ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку червня цього року таке завдання чоловік отримав від російської спецслужби.

"Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників. Крім того, фігурант "підказував" окупантам "пріоритетність" об’єктів, по яких рф готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Агента своєчасно викрили співробітники СБУ, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

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"За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію рф. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору фсб, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Згідно з "інструкцією" російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій", - додали у Службі безпеки.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ 01
Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ 02
Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ 03

Автор: 

Вінниця (621) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+28
Тварбка рашистська! Небуде тобі спокою і у пеклі! Подяка СБУ! Слава УКРАЇНІ!
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16.06.2023 10:12
+25
Чому б не віддати його мирним жителям Вінниці, особливо родичам вбитої кацапам дівчинки Лізи та близьким тих жителів міста, які загинули тоді ж внаслідок ракетного удару по місту🤔
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16.06.2023 10:18
+22
Здоровий бик і не отримував повіцстки? Чи відкосив вже чотири разочка?
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16.06.2023 10:17
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Тварбка рашистська! Небуде тобі спокою і у пеклі! Подяка СБУ! Слава УКРАЇНІ!
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16.06.2023 10:12 Відповісти
Гадина
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16.06.2023 10:13 Відповісти
Коли СБУ агента "Козиря" так скрутять ?
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16.06.2023 10:16 Відповісти
Доки вже з цією колоборанською мерзотою будета панькатись розстріляти і другим наука буде ,скільки має мирних жителів загинути що б дійшло ? війна він допомагав ворогу .
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16.06.2023 10:16 Відповісти
Здоровий бик і не отримував повіцстки? Чи відкосив вже чотири разочка?
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16.06.2023 10:17 Відповісти
ти дурне? Уяви скільки шкоди могла зробити ця мразь перебуваючи в ЗСУ
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16.06.2023 10:40 Відповісти
Зробив би він шкоду, перебуваючи в окопах? Не впевнений. Він би на всої оченята побачив, що таке сруцькій мір, а тут він точно зробив багато шкоди. І чому чиїсь сини, брати, чоловіки мають захищати Україну зі зброєю в руках на передовій, а цей бик жити в мирних містах і наводити кацапські ракети?
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16.06.2023 12:56 Відповісти
Тю, фронтовики 2ВОВ РАССКАЗЫВАЛИ, шо в случае чего могли завалить и комиссара в спину, главное шобы под рукой было оригинальное коммунофашистское оружие - типо, убегал с поля боя и получил от "врага" в спину.
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18.06.2023 10:41 Відповісти
Чому б не віддати його мирним жителям Вінниці, особливо родичам вбитої кацапам дівчинки Лізи та близьким тих жителів міста, які загинули тоді ж внаслідок ракетного удару по місту🤔
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16.06.2023 10:18 Відповісти
То можливо вже нацсуки єрмака і Бені їдуть до Вінниці, щоб вкинути цього агента ФСБ і його рідню до мусорного бачка, чи то другоє?
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16.06.2023 10:40 Відповісти
Не справедливо! Дівчинку Лізу знала Зеленська, а двох простих хлопчиків, які теж загинули на тому місці, ніби і не помітили і не згадують.
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16.06.2023 12:20 Відповісти
А ОПівські кроти до яких пір ''жирувати'' будуть?
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16.06.2023 10:20 Відповісти
А "момент істини"? А впихнути кацапам дезу через цього агента? Для квартальних піздунців-призначенців головене протриндіти в мережах. А щось толкове розіграти мізків не є -по причині їх відсутності.
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16.06.2023 10:20 Відповісти
Здається це не той рівень щоб з ним такі дії проводити.
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16.06.2023 10:31 Відповісти
Наша гуманість нас до горя доведе.. треба таку куєту, ліквідовувати за день до затримання.. судити будуть за наші гроші, сидіти буде за наші гроші, нічого не робити не буде, буде тільки гімно "ржать" з нас..
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16.06.2023 10:23 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.06.2023 10:33 Відповісти
Кросівки з шнурками - не постановочне відео
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16.06.2023 10:36 Відповісти
...30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію рф. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору фсб мені здається, що такі "громадяни" просто повинні попадати в поле зору насамперед наших спецслужб, а вже потім агресора, а зараз ми як би відстаємо від фсб, вони спритніші, а ми, мабуть, цінуємо приватне життя та демократичні принципи... ну хоче людина спілкуватися з фсб, ну нехай..., а потім вона вже щось нарила, щось передала, когось навела, а тут - бац її тільки затримують...
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16.06.2023 10:44 Відповісти
Де Баканов? Його коли затримають?
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16.06.2023 10:58 Відповісти
чим довше вони житимуть, тим швидше Україна помре.
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16.06.2023 11:07 Відповісти
Таких як він потрібно збирати і пачками на мінні поля на сході і півдні для того щоб їх розміновувати, щоб наші хлопці не гинули цих тварюк потрібно запускати ...
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16.06.2023 11:10 Відповісти
.......Це ж яким треба бути поцом........агент 007 ходив по городу наблюдав,скидав кацапам на телефон....
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16.06.2023 11:13 Відповісти
мальчишь плохиш - за банку варенья корзину печенья.
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16.06.2023 11:28 Відповісти
За таке треба розстрілювати бо інакше діла не буде.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
НафИга пистоны портить.Там самосуду будет предостаточно, главное, шобы никто, кто ростом выше". под ногами не путалсЯ.
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18.06.2023 10:37 Відповісти
Кувалдой ему по башке.
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16.06.2023 13:32 Відповісти
а пiд кiнець мемчик "що ви мене топчете, я гуляв просто" 🤡
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17.06.2023 01:08 Відповісти
Нехай в Україні буде 30 млн населення , але достойних українських громадян. Цих підарів знищувати на корню , щоб ніколи не топтали українську землю
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17.06.2023 12:13 Відповісти
А шо еще сказать - ни добавить , ни убрать.
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18.06.2023 10:32 Відповісти
и опять 15 лет? да........... умом украинский суд не понять.
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04.11.2023 10:09 Відповісти
 
 