Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінниці затримано ще одного агента ФСБ РФ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку червня цього року таке завдання чоловік отримав від російської спецслужби.

"Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.



Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників. Крім того, фігурант "підказував" окупантам "пріоритетність" об’єктів, по яких рф готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Агента своєчасно викрили співробітники СБУ, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

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"За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію рф. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору фсб, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Згідно з "інструкцією" російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій", - додали у Службі безпеки.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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