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Новини Фото Війна
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Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів. ФОТОрепортаж

Бригада Десантно-штурмових військ, які борються з окупантами на східному фронті, передали 4 тис. фугасних снарядів. Їх використовуватимуть для знищення ворогів з дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами лідера політсили та п'ятого президента Петра Порошенка, такої кількості вистачить приблизно на місцяь.

"Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Саме такого боєприпасу нам не вистачало", - зазначив один із військових.

За словами захисників, найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.

На боєприпасах присутні "побажання" ворогам.

"Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до "мавіків", які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть "одна нога тут, інша там. ... Тому тепер 4 бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів - ближче перемога", - додав п’ятий президент.

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Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів 01
Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів 02
Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів 03
Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів 04
Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів 05

Автор: 

допомога (8370) Порошенко Петро (15180) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+27
Які ловкі бімбочки. Зебіли, починайте свою пісню про шоколад.
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16.06.2023 10:31
+25
Дякуємо, шановний Петро Олексійович! Цього не вистачає штурмовим пвідрозділам, бо дехто в МО направив на якісь фірми 9 мільярдів гривень ще у 2022 році для закупки *********** і ні ***********, ні грошей. Я вже мовчу про яйця, картоплю і яблука.
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16.06.2023 10:35
+24
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16.06.2023 10:47
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Які ловкі бімбочки. Зебіли, починайте свою пісню про шоколад.
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16.06.2023 10:31 Відповісти
Кожен ВОГ - як мінімум один дохлий рашист! Чим більше дохих рашистів - тим швидше НАША ПЕРЕМОГА! ДЕСАНТ вміє та знає як їх використовувати за призначенням, навіть не сумнівайтеся! А справжнім бійцям-десантниками БК завжди замало. Тому кожна така допомога наближає нашу ПЕРЕМОГУ та береже життя наших ВОЇНІВ. Слава ДШВ ЗСУ!
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16.06.2023 10:39 Відповісти
Чомусь завжди відповідають ніки-одноденки які потім тут більше не з"являються.
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16.06.2023 10:41 Відповісти
Боти гребані подоляцькі. Ганьба.
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16.06.2023 11:59 Відповісти
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16.06.2023 10:42 Відповісти
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16.06.2023 10:44 Відповісти
Асфальт лучше помогает?

А некоторым достаточно уринотерапии
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16.06.2023 11:22 Відповісти
Ой, який вумний зебаран! То мабуть без яєць по 17 та найвеличнівшивих відосиків війну не виграти, а ВОГи то таке, хай інші возять.
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Щира подяка ПП за допомогу! Допоможи БОЖЕ нашому ДЕСАНТУ використати БК за призначенням та поповнити лави "гарних кацапів"! Слава ДШВ ЗСУ!
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16.06.2023 10:32 Відповісти
Та хоч би й так
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16.06.2023 10:40 Відповісти
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16.06.2023 10:45 Відповісти
Зате граєш в довбодятла.
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16.06.2023 10:59 Відповісти
Курва, як цікаво спостерігати дятлів, про існування яких у військоматі не знають, коли вони наліпки ліплять, пісні на телефони ставлять, посилають за кацапським кораблем, а в душах шансон, калінушка і брацькі слав'янські народи з москальнею.
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16.06.2023 11:21 Відповісти
ПНХ та і усе.
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16.06.2023 12:01 Відповісти
А може просто мав вільну вантажівку та у вільний роботи час?
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16.06.2023 10:45 Відповісти
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16.06.2023 10:54 Відповісти
Зеленого гороху обʼївся?
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16.06.2023 11:57 Відповісти
Ви цікавий екземпляр. Що, мама цукерки не дала, чи на чай не подмухала, гарячий? Ви мабуть на вулицю не виходите, бо там стовпи? Замучитесь до кожного прикопуватися?
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16.06.2023 10:58 Відповісти
Їх потрібно було закупити. Хто це зробив? Мабуть Зяма зі своїх опшорів, а Порох піариться.
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16.06.2023 10:45 Відповісти
Це ж потрібно довго думати, щоб здогадатися, що снаряди на городі не ростуть, і їх треба придбати, правда?
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16.06.2023 11:03 Відповісти
На казённых харчах будь вне конкуренции.
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16.06.2023 11:31 Відповісти
Це б мало бути так, але дехто випускає за державний кошт книги з борідкою, в українській формі(мабуть з окону) про свої досягнення кожного місяця, за державний кошт кожного вечора марафонить і випускає відоси про свої подвиги... і не забудеться вилити відро помий на 5-го Президента. При цьому закривши всі опозиційні телеканали, а відкривши за бюджетні кошти російськомовний "фрідом" і малоросійський "Рада", який показує подвиги кацапських МЧС на Херсронщині. То що тут не так зробив Порошенко? Чому в кацапів і Вас і таких як Ви ворог не пуйло, а Порошенко? То навіщо "купили, та й купили", а щоб зелені барани знали хто реально мародерить з казни по 9 мільярдів на снаряди, по 4 мільярди на продукти, а хто за свої кошти возить все військовим.
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16.06.2023 12:02 Відповісти
У вас є інформація, що Порох не купував, а просто був присутнім? Поділетесь?
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16.06.2023 12:36 Відповісти
Саме цікаве : ВОГи - американські ! Бо у нас, здається, не розвертали виробництво 40-міліметрових патронів
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17.06.2023 13:58 Відповісти
Тому що тебе не було.
дурнів туди ж не пускають
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16.06.2023 10:51 Відповісти
Ви впевнені, що збігли? У Польщі, Німеччині, Чехії, Британії, Іспанії багато наших бійців, які навчаються, лікуються, проходять реабілітацію
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16.06.2023 10:58 Відповісти
Так я ж Вам за Польщу, Британію, Іспанію тощо, на за кордон. Там ДПСУ дотриманням візового режиму "опікується"
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16.06.2023 11:03 Відповісти
Корупція - біда для України, згоден
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16.06.2023 11:13 Відповісти
Чому ви так не можете бути присутнім?
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16.06.2023 11:01 Відповісти
его бабки 50%
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16.06.2023 11:24 Відповісти
Ну то ж ясно, зеля купив, а Порошенко сфотографувався
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16.06.2023 11:54 Відповісти
Дякуємо, шановний Петро Олексійович! Цього не вистачає штурмовим пвідрозділам, бо дехто в МО направив на якісь фірми 9 мільярдів гривень ще у 2022 році для закупки *********** і ні ***********, ні грошей. Я вже мовчу про яйця, картоплю і яблука.
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16.06.2023 10:35 Відповісти
Ооооо.Бімби від Пороха.Дякую,Петре Олексійовичу! Здоров'я!
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16.06.2023 10:35 Відповісти
Снаряди? От пробивний. Криголам.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Божої милості та допомоги нашим хлопчикам
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16.06.2023 10:38 Відповісти
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16.06.2023 10:47 Відповісти
Порошенко передав десантно-штурмовій бригаді постріл гранатометний ВОГ-25 (Індекс ГРАУ - 7 П17) - 4000 штук.
На питання з МО "Де ви їх купили?!" рекомендуємо відповідати "Там де ви яйця по 17"

Хроніка
https://t.me/tZEinform/24428
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16.06.2023 10:49 Відповісти
Гарна новина. 4 тис. ВОГів, це, як мінімум, 4 тис. орків отримають квитки на концерт Кобздона.
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16.06.2023 10:51 Відповісти
Це прям у розріз з лінією влади, а їм справді це треба, а може краще сковорідки, овочерізки та барабани?
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16.06.2023 10:57 Відповісти
Тим часом Зе влада... Так барабани докуплять.
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16.06.2023 11:10 Відповісти
Липецкая фабрика продолжает действовать!
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16.06.2023 13:46 Відповісти
Вчора Петро Порошенко в своїх соцмережах - https://t.me/s/PresidentPoroshenko Телеграмі та у https://www.facebook.com/petroporoshenko Фейсбуці доповів, що він спільно з ГО "Справа Громад" https://t.me/PresidentPoroshenko/6271 відвантажили на фронт більше 50-ти пересувних лазень та https://t.me/PresidentPoroshenko/6280 перші пересувні автомайстерні для дрібного та навіть середнього ремонту техніки у фронтових умовах .
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17.06.2023 14:08 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6313 Петро Порошенко (знову доставив на фронт подарунки - 500 тепловізорів; відео - за ссиллю):
"Хотіли ми якось побачити «хороших» рускіх в тепловізор. І так дивилися, і сяк, і режими переключали, але нічого не вийшло, думали, може зламався… Жартую, ви ж знаєте, холодних - теплак не бачить.
Ми закупили нашим бійцям, ні, не барабани, а півтисячі тепловізорів на 15 мільйонів гривень, і вже за кілька годин - передамо в Збройні Сили.
5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео - усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч - теплаки зіграють свою роль" 😉
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18.06.2023 14:30 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2654 Юрій Бірюков дає пояснення до цієї інфи про волонтерство Петра Порошенка:
"Порошенко передав (на фронт) 6072 таких гранат. Вони не купувалися, гроші не збиралися. Гранати були свого часу виготовлені на його підприємстві, але Міністерство оборони... Ні, ну, напевно, вони дуже зайняті й в них інші плани, тож платити за гранати в них часу не вистачає."
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19.06.2023 19:49 Відповісти
 
 