Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів. ФОТОрепортаж
Бригада Десантно-штурмових військ, які борються з окупантами на східному фронті, передали 4 тис. фугасних снарядів. Їх використовуватимуть для знищення ворогів з дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
За словами лідера політсили та п'ятого президента Петра Порошенка, такої кількості вистачить приблизно на місцяь.
"Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Саме такого боєприпасу нам не вистачало", - зазначив один із військових.
За словами захисників, найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.
На боєприпасах присутні "побажання" ворогам.
"Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до "мавіків", які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть "одна нога тут, інша там. ... Тому тепер 4 бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів - ближче перемога", - додав п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
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А некоторым достаточно уринотерапии
дурнів туди ж не пускають
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Божої милості та допомоги нашим хлопчикам
На питання з МО "Де ви їх купили?!" рекомендуємо відповідати "Там де ви яйця по 17"
Хроніка
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"Хотіли ми якось побачити «хороших» рускіх в тепловізор. І так дивилися, і сяк, і режими переключали, але нічого не вийшло, думали, може зламався… Жартую, ви ж знаєте, холодних - теплак не бачить.
Ми закупили нашим бійцям, ні, не барабани, а півтисячі тепловізорів на 15 мільйонів гривень, і вже за кілька годин - передамо в Збройні Сили.
5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео - усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч - теплаки зіграють свою роль" 😉
"Порошенко передав (на фронт) 6072 таких гранат. Вони не купувалися, гроші не збиралися. Гранати були свого часу виготовлені на його підприємстві, але Міністерство оборони... Ні, ну, напевно, вони дуже зайняті й в них інші плани, тож платити за гранати в них часу не вистачає."