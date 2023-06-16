Десантникам на східному напрямку передали 4 тис. фугасних снарядів. ФОТОрепортаж

Бригада Десантно-штурмових військ, які борються з окупантами на східному фронті, передали 4 тис. фугасних снарядів. Їх використовуватимуть для знищення ворогів з дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами лідера політсили та п'ятого президента Петра Порошенка, такої кількості вистачить приблизно на місцяь.

"Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Саме такого боєприпасу нам не вистачало", - зазначив один із військових.

За словами захисників, найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.

На боєприпасах присутні "побажання" ворогам.

"Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до "мавіків", які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть "одна нога тут, інша там. ... Тому тепер 4 бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів - ближче перемога", - додав п’ятий президент.

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