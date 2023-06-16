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Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція. ФОТО

В одному з районів Київщині пошкоджено приватні будинки після ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція, медики і ДСНС.

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Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція 01
Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція 02

Автор: 

Київська область (4041) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+8
Ось це труслива рашиська орда воює ,що б ти горіла росія разом з тим бидлом що там живе.
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16.06.2023 12:43
+7
Тварі руzzкі, щоб усю рашу отак, до останнього камінця, а потім вже будемо думати, чи можна про щось говорити із кацапами, які тільки і вміють, що із мирняком воювати з-під тишка. Слава ЗСУ!
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16.06.2023 12:42
+5
Африканських "миротворців" туди.Нехай би допомогли розгібати справу рук їх кремлівського дружбана
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16.06.2023 13:07
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А где ответка ******?
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16.06.2023 12:39 Відповісти
стучитесь вас откопают
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16.06.2023 13:05 Відповісти
Тварі руzzкі, щоб усю рашу отак, до останнього камінця, а потім вже будемо думати, чи можна про щось говорити із кацапами, які тільки і вміють, що із мирняком воювати з-під тишка. Слава ЗСУ!
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16.06.2023 12:42 Відповісти
Ось це труслива рашиська орда воює ,що б ти горіла росія разом з тим бидлом що там живе.
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16.06.2023 12:43 Відповісти
россияне это сброд *********
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16.06.2023 12:43 Відповісти
Я б дав більш ширше узагальне визначення росіян...
Росіяни - це збіговисько покидьків різних національностей, різних народів світу.
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16.06.2023 14:42 Відповісти
Редактор - між ПОШКОДЖЕНІ І ЗРУЙНОВАНІ е суттєва різниця . Не заважало б бути точнішими у коментах . Люди зовсім без будинку залишились
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16.06.2023 12:49 Відповісти
шо в лоб - шо по лбу
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16.06.2023 13:01 Відповісти
не долетела до Киева - упала на частные дома
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16.06.2023 13:00 Відповісти
Спілкувалась з росіянкою , що живе давно у Братиславі. Говорить , що з ріднею з раши розмовляти не може - так вони зазомбовані. Тобто це розуміе.

а на тему що РОСІЯНЕ трощать цивільні дома і вбивають цівільних казала- вони ж ракети не на дома пускають , а на військові обьекти . А ракети старі і тому падають де хотять.

БЛИН, І ЩО ЇЙ СКАЗАТИ ???
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16.06.2023 13:07 Відповісти
что она дура
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16.06.2023 14:32 Відповісти


но так РОСІЯНЕ виправдовуються за вбивста українців.
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16.06.2023 15:14 Відповісти
Африканських "миротворців" туди.Нехай би допомогли розгібати справу рук їх кремлівського дружбана
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16.06.2023 13:07 Відповісти
Nu sbitie raketi ta kudi padaiut , nirastvariaiutsa zhe ani v vozduhe , nazal padaiut i na obzitie mesta
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16.06.2023 13:09 Відповісти
Це не пошкодження, а руйнація будинку.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
 
 