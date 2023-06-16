Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція. ФОТО
В одному з районів Київщині пошкоджено приватні будинки після ракетної атаки російських окупантів.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
На місці працює поліція, медики і ДСНС.
Топ коментарі
+8 володимир омельянов
показати весь коментар16.06.2023 12:43
+7 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар16.06.2023 12:42
+5 Olga Mansika #550965
показати весь коментар16.06.2023 13:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Росіяни - це збіговисько покидьків різних національностей, різних народів світу.
а на тему що РОСІЯНЕ трощать цивільні дома і вбивають цівільних казала- вони ж ракети не на дома пускають , а на військові обьекти . А ракети старі і тому падають де хотять.
БЛИН, І ЩО ЇЙ СКАЗАТИ ???
но так РОСІЯНЕ виправдовуються за вбивста українців.