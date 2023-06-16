Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція. ФОТО

В одному з районів Київщині пошкоджено приватні будинки після ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція, медики і ДСНС.

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