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Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: Поранено 82-річну жінку та чоловіка. ФОТО

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщині поранено 82-річну жінку та водія авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. Постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі", - йдеться в повідомленні.

Також в одному з районів Кивїщини пошкоджено житлові будинки та магазин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі, - поліція. ФОТО

Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: Поранено 82-річну жінку та чоловіка 01
Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: Поранено 82-річну жінку та чоловіка 02

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Київська область (4041) обстріл (28648) Офіс Генпрокурора (3258)


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Швидкого одужання пораненим українцям.
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.06.2023 13:56 Відповісти
 
 