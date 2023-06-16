Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: Поранено 82-річну жінку та чоловіка. ФОТО
Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщині поранено 82-річну жінку та водія авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. Постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі", - йдеться в повідомленні.
Також в одному з районів Кивїщини пошкоджено житлові будинки та магазин.
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.