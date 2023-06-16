На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину поранення дістала літня жінка та двоє дітей.
Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки.
За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.
Топ коментарі
+19 Анжей #509087
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+15 Gary Grant
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+8 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар16.06.2023 14:29
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Бо в Україні (при усій корумпованості - але не більшій ніж "на болотах") навіть в умовах війни нікуди не зникла політична конкуренція й бажаючих посунути Фофіка ціла купа -- від Порошенка , до Тимошенка й Яценюк й тому "пріказ на чтота взарфать" -- це такий подарунок демократичній опозиції , що "Фофікщоневтік" більше боїться їх , а не ***** ... Бо вони його владі загрожують більше , ніж будь який з московитів ...