Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, один з підозрюваних - колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв.

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "воєнкома" місцевого центру комплектування. Удвох вони відзняли відео, де "воєнком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

"Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів. Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

Також читайте: Пропагандиста з каналів Медведчука Шпіра засудили до 10 років тюрми, зараз він переховується в Росії, - СБУ









Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

Під час обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

- мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

- чорнові записи;

- акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України). Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: "Голос Америки" звільнив російського пропагандиста Княгницького

Триває слідство для з’ясування всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту захисту національної державності СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.