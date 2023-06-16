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Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, один з підозрюваних - колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв.

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "воєнкома" місцевого центру комплектування. Удвох вони відзняли відео, де "воєнком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

"Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів. Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

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Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ 01
Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ 02
Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ 03
Повідомлено про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, - СБУ 04

Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

Під час обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

- мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

- чорнові записи;

- акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України). Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Триває слідство для з’ясування всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту захисту національної державності СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

Лавра (294) пропаганда (2808) СБУ (12847) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+15
Хочу повторитися, під час війни, це не колаборант а ВОРОГ, який виконує свою діяльність проти України. Заради чого ми та наша держава має його утримувати - годувати. Коли мирний час і він колаборант, ще якось можна це зрозуміти. Але це воений час - і він ворог, а ворог має бути ліквідований.
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16.06.2023 14:24
+7
Харьков, последний раз патруль с повестками видел в конце января.
Но запоребрики всё схавают, распятого мальчика схавали же
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16.06.2023 14:20
+5
Распялі мальчіка в трусіках.
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16.06.2023 14:25
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Харьков, последний раз патруль с повестками видел в конце января.
Но запоребрики всё схавают, распятого мальчика схавали же
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16.06.2023 14:20 Відповісти
Распялі мальчіка в трусіках.
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16.06.2023 14:25 Відповісти
Брехунець)
Ти коли на вулицю виходив?)
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18.06.2023 02:19 Відповісти
Ну расскажи где ТЫ последний раз видел патруль с повестками
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18.06.2023 10:03 Відповісти
Може тобі ще й паспорт показати? Комік бл.
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19.06.2023 00:26 Відповісти
Хочу повторитися, під час війни, це не колаборант а ВОРОГ, який виконує свою діяльність проти України. Заради чого ми та наша держава має його утримувати - годувати. Коли мирний час і він колаборант, ще якось можна це зрозуміти. Але це воений час - і він ворог, а ворог має бути ліквідований.
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16.06.2023 14:24 Відповісти
Хто здав кацапам майже пів країни теж ворог.
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16.06.2023 14:26 Відповісти
Майже пів-країни, слава богу, ніхто не здав.
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16.06.2023 15:47 Відповісти
А скільки відсотків України у території від Чонгару-Василівки до Маріуполя?
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16.06.2023 17:44 Відповісти
Нарики, ті продадуть все що хочеш.
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16.06.2023 14:34 Відповісти
Це не оті, з квартальних вгодованих кнурів, аж рила тріщать??
Дивно але їм за 1,5 року ніхто повістки не вручив і не знав з ТЦК…
На їх совісті і смерть Одеситів та обстріли…
Тому і воєнкоми з Одеси - міліонери …
Резніков може підтвердити з головою облради Одеси!
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16.06.2023 14:50 Відповісти
Якщо у керівництва пунктів збору є багато грошей, то не за відлов, а за відмазку. Нагадую й те, що зараз серед службовців та керівництва військоматів проходять ротації із заміною на фронтових офіцері та відправленням ще не обстріляних на фронт!
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16.06.2023 15:08 Відповісти
Цензоре, якщо ви називаєте цих двох підо*в "псевдожурналісти", то і "псевдоодесити" будь-ласка пишіть а не одесити.
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16.06.2023 15:02 Відповісти
Я розумію що дуже неприємно, коли мешканець твого міста виявляється падлюкою, але не треба так болісно реагувати, бо, на жаль, в Україні від заходу до сходу та від півдня до півночі немає жодного міста де б не було таких негідників. Це, до речі, стосується й усіх без винятку країн та народів!
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16.06.2023 15:11 Відповісти
Повинен нагадати що подібні брехливі відео з підставними "акторами" знімаються вже багато років і ще задовго до 2014 року на різні сюжети, але фейкометників "карали" лише адмінштрафами та максимум умовним строком, от і знахабніли робити подібне навіть під час військового стану. Повинен сказати що розповсюдженість пліток серед громадян на теми =мисливства= задля мобілізації, більша частина яких відверта брехня, сприяють подібному і розповсюджується задля залякування й приниження військоматів! Мені самому не раз доводилось затикати пельку таким брехливим "добродіям" які бачачи будь де більше одного чоловіка у формі починали усім поряд розповідати що це саме "мисливці з повістками", а ще не раз стикався з тим як молодики брехали про те, що щось подібне відбулось саме з ними, але коли починав тиснути на них незручними питаннями про уточнення де, як і коли це відбувалось, та чому він досі не у формі якщо його "відловили" й до чогось "примушували знущаннями", одразу просто фізично тікали від розмови та ще й з погрозами "знайти колись та розібратись"!!! Не заперечую що якийсь дурень десь міг перестаратися заради прогину перед керівництвом, але ніяк не повсюдно!
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16.06.2023 15:03 Відповісти
в країні все зроблено так, щоб захистити злочинця, а решта вівців нехай не блєють, покажи прізвище та пику.
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16.06.2023 15:06 Відповісти
Ти "Gen Bate" дуже, дуже відверто й чесно розповідаєш про Московію (т.з. "роССію")! ХВАЛЮ! У в Україні, на щастя, НЕ ВСІ злочинці отримують прихисток, а з часом таких буде все менше й менше завдяки втіленню у життя норм ЄС та НАТО з питань правосуддя!
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16.06.2023 15:14 Відповісти
Його рік пасли, але доказів було недостатньо.

Взагалі - я в шоці. Та й одеські журналісти теж.

Через одну продажню тварюку ганьба на всіх інших, порядних.

До речі - син відомого і поважного колись в Одесі журналіста, і телеведучого.
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16.06.2023 15:08 Відповісти
Дубль: Я розумію що дуже неприємно, коли мешканець твого міста виявляється падлюкою, але не треба так болісно реагувати, бо, на жаль, в Україні від заходу до сходу та від півдня до півночі немає жодного міста де б не було таких негідників. Це, до речі, стосується й усіх без винятку країн та народів!
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16.06.2023 15:22 Відповісти
Наступний - киянин Михаил ВОЛГИН ("дядя миша", "плеханов") - ? // "9 Мая в Киеве противостояли "Бессмертый" и "Смертный" полки. Акцию смертного полка, на мой взгляд, организовал депутат ВР Украины - Берёза" - https://www.youtube.com/watch?v=CXx6_mgrLhI
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17.06.2023 20:59 Відповісти
 
 