Обстріл Херсону: кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Під час обстрілу Херсона 16 червня, за оновленими даними, постраждало 12 цивільних, з них двоє - діти.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсон.

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Станом на 15:00 відомо про 12 травмованих цивільних, з них двоє неповнолітніх дітей.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.





