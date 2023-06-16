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Обстріл Херсону: кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Під час обстрілу Херсона 16 червня, за оновленими даними, постраждало 12 цивільних, з них двоє - діти.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсон.

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Станом на 15:00 відомо про 12 травмованих цивільних, з них двоє неповнолітніх дітей.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсону: кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей 01
Обстріл Херсону: кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей 02
Обстріл Херсону: кількість постраждалих зросла до 12, серед них двоє дітей 03

Автор: 

обстріл (28648) Херсон (3380) жертви (1800)


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Ну вже треба щось робити ворог свідомо вбиває мирних українців ,руйнує міста і села, поки влада граєтся в мовчанку це ж не їх.
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16.06.2023 16:18 Відповісти
а що треба робити, по-вашому?
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16.06.2023 16:24 Відповісти
Хоча б давати відповідь по ворогу ,хоча б по колоборанським лднр порівняйте руйнацію Херсона і Харкова я вже не кажу за Маріуполь з Донецьком і Луганськом там цього майже не відчувають.
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16.06.2023 16:41 Відповісти
рускій воєний корабль ...
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16.06.2023 16:23 Відповісти
Терористи каzапські @обані! За кожну дитинку, жінку, старого, кожен камінчик, будинок відповісте на повну суки! Слава ЗСУ
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16.06.2023 16:25 Відповісти
 
 