УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 020 7

Росіяни обстріляли Херсон: Поранення дістали 23 особи, пошкоджено медзаклад, дитсадок та супермаркет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники здійснили масований обстріл Херсону, поранення дістали 23 особи.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.

Серед постраждалих - троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми", - йдеться в повідомленні.

За його словами, укриття врятувало життя багатьом людям.

Читайте: Рашисти обстріляли житлову забудову та медінфраструктуру Херсону, є постраждалі, - Соболевський

Росіяни обстріляли Херсон: Поранення дістали 23 особи, пошкоджено медзаклад, дитсадок та супермаркет 01
Росіяни обстріляли Херсон: Поранення дістали 23 особи, пошкоджено медзаклад, дитсадок та супермаркет 02
Росіяни обстріляли Херсон: Поранення дістали 23 особи, пошкоджено медзаклад, дитсадок та супермаркет 03

Автор: 

обстріл (28648) Херсон (3380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підарас Єрмак продовжує педалювати тему "укриття спасли людям життя". Уявіть собі цинічність мразот, вони використали загибель людей, що не добігли до укриття, для розправи над Кличком. Спеціально чекали такого випадку, чи що



показати весь коментар
16.06.2023 17:49 Відповісти
Гнилий часник викрив технологію єрмаків. Вони беруть опозиціонера, і починають ритися в його минулому (в кого нема недоліків, всі ми не святі), витаскують це назовні і розкручують. При цьому самі зермаки білі і пухнасті. Медіа хвойди, як вони є

показати весь коментар
16.06.2023 17:52 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 17:55 Відповісти
В этот раз зеленского можете не благодорить
показати весь коментар
16.06.2023 18:14 Відповісти
какой ****** придумал эти бетонные гробы ? неужели нет мозгов понять и обьяснить людям , что дома от пятого и выше этажей - потенциальная опасность попадания снаряда и ракеты , сторона домов с северо-востока , востока, сторона дома развернутая в сторону непосредственной близости к линии фронта ( 10- 30 км ), являетсе опасной !!!!! *************!!!!! Еще во времена второй мировой , в англии и европе , писали на стенах - сторона опасная для бомбежек и обстрелов , ........ну просто нет уже сил и удивлению от этих дегенератов зеленых !!!!! в каждом доме !!!! **** , В КААААААЖДОМ , есть подвал , в хрущевках - в каждом подьезде есть вход в подвал , и вместо того что бы держать эти подвалы готовыми и открытыми , зе- припижженые ни чего умнее не придумали как распилить бабло на этих бетонных гробах , и впарить их людям как бомбоубежища , ****АААА !!!!!! Это уже не ********* , это уже откровенная диверсия против людей. ЗЕ - придурковатая власть рассказывает людям , мол все подвалы и убежища в часном владении , вопрос - А ВЫ ***** ТУТ ? КТО ВЫ , ОТ КУДА , ДЛЯ ЧЕГО ???? кто вы , ***** , вообще такие , если не способны обеспечить людей укрытиями ???? а вы - пустое место , дырки вы от бублика , бесполезные куски дерьма , куклы безмозглые управляемые алигархами , вас на посты поставили как чучел огородных , у которых нет мозгов , но зато хорошо справляетесь с отпугиванием закона на пользу алигархов , просто конченные ЗЕ - *****.
показати весь коментар
16.06.2023 18:21 Відповісти
А гівно та сміття перед фотографуванням не можна було прибрати?
показати весь коментар
16.06.2023 21:17 Відповісти
 
 