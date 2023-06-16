Росіяни обстріляли Херсон: Поранення дістали 23 особи, пошкоджено медзаклад, дитсадок та супермаркет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники здійснили масований обстріл Херсону, поранення дістали 23 особи.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.



Серед постраждалих - троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми", - йдеться в повідомленні.

За його словами, укриття врятувало життя багатьом людям.

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