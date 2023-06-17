Ворог безупинно обстрілює Нікопольщину, пошкоджено комунальне підприємство та будинки, - ОВА. ФОТО
Ворог продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.
"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.
Лисак також уточнив, що жінка, яка отримала поранення вчора ввечері, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
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показати весь коментар17.06.2023 07:58 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар17.06.2023 09:25 Відповісти Мені подобається 0
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