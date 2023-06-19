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У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок. ФОТОрепортаж

Будинок-музей художниці Поліни Райко в місті Олешки Херсонської області, який затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС, майже повністю знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.

За його словами, більшість внутрішніх стін обвалилися, збереглося десь 30-40% фресок зі стелями.

"Тепер це жахливий опенспейс. "Стіна з сестрами" повністю втрачена; ймовірно, не збереглися роботи "Муж-рибак", "Медсестра", "Дорога в рай" і зображення котів, що були в нижній частині дому-музею", - написав Храмцов.

У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 01

У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 02
У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 03
У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 04

Невідомо, скільки часу будинок ще зможе вистояти у такому стані, берегині будинку планують висушити дім.

У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву


У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок 06

Нагадаємо, Поліна Райко народилася 1928 року в Олешках, саме там прожила все своє життя. Художниця почала малювати в 69 років, не маючи художньої освіти.

Мисткиня творила в жанрі наївного мистецтва й розписала всі стіни свого будинку разом із гаражем та парканом, відтворивши власну родину, тварин і природу. Образна система Райко поєднувала християнську, радянську та язичницьку символіки.

Після смерті художниці її хату придбало подружжя з Канади, завдяки яким будівля збереглася. На їхнє прохання дім доглядали місцеві жінки.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Також читайте: В окупованих Олешках вода відступає, але багато будинків руйнуються, - мер Рищук

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музей (441) Олешки (59)


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Дозволили ********** знищити все.
ВСЕ! І головне - кращих людей.
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19.06.2023 14:47 Відповісти
Тільки Ткаченку не показуйте, у нього серце стане!
День і ніч же міністр культури не спить і думає "як там культурна спадщина"...
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19.06.2023 14:47 Відповісти
Какой там культур-шмультур?.гроші на зелефон давайте
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19.06.2023 14:50 Відповісти
Фото та відео робили багато раз. Все можна і потрібно відновити, але написати табличку, що росіяни знищили у 2023 майже весь оригінал. До речі малюнки до війни ще починали руйнуватися, бо держава ніяк не могла взяти музей на утримання.
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19.06.2023 14:54 Відповісти
рашка послідовно руйнувала всю нашу історію й культурну спадщину багато років, все, що можна було вкрасти, вона вкрала, що не можна було вкрасти - вона нищила, нищила людей, життя, культуру, нашу природу та наше майбутнє..., це треба розповідати дітям, й щоб ніколи ніяких примирень та діалогів, окрім про розмір та термін репарацій та повернення наших громадян з полону...
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19.06.2023 15:00 Відповісти
тут нема чого плакати... Треба ДЯКУВАТИ зє за передусім безперешкодне вторгнення ********** свіжими асхвальтами саме там, де вони їх катали і на чудо саме ж там, де як мінімум за півроку попереджували отих зрадників поважні розвідувальні служби світу
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19.06.2023 15:14 Відповісти
Як що хтось буде проти розтрілу зеленського, Дєрмака і багатьох з Зе влади після Перемоги, я здивуюсь....
Кацапами хай Гаага займається.
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20.06.2023 11:58 Відповісти
 
 