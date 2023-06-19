У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглась лише третина фресок. ФОТОрепортаж

Будинок-музей художниці Поліни Райко в місті Олешки Херсонської області, який затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС, майже повністю знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.

За його словами, більшість внутрішніх стін обвалилися, збереглося десь 30-40% фресок зі стелями.

"Тепер це жахливий опенспейс. "Стіна з сестрами" повністю втрачена; ймовірно, не збереглися роботи "Муж-рибак", "Медсестра", "Дорога в рай" і зображення котів, що були в нижній частині дому-музею", - написав Храмцов.







Невідомо, скільки часу будинок ще зможе вистояти у такому стані, берегині будинку планують висушити дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву





Нагадаємо, Поліна Райко народилася 1928 року в Олешках, саме там прожила все своє життя. Художниця почала малювати в 69 років, не маючи художньої освіти.

Мисткиня творила в жанрі наївного мистецтва й розписала всі стіни свого будинку разом із гаражем та парканом, відтворивши власну родину, тварин і природу. Образна система Райко поєднувала християнську, радянську та язичницьку символіки.

Після смерті художниці її хату придбало подружжя з Канади, завдяки яким будівля збереглася. На їхнє прохання дім доглядали місцеві жінки.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Також читайте: В окупованих Олешках вода відступає, але багато будинків руйнуються, - мер Рищук