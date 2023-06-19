Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко. ФОТО

Виконуючи бойове завдання в глибокому тилу ворога, загинули три спецпризначенці: Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко.

Про це повідомив екснардеп, воїн ЗСУ Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо вашої допомоги в підтримці родин загиблих героїв! У кожного з них залишились дружини та маленькі діти!

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Всі зібрані кошти будуть рівними частинами розподілені між близькими хлопців", - йдеться у дописі.

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