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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Минулої доби військові РФ обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об’єктах та комунікаціях міст та сіл Запорізької області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує  Цензор.НЕТ.

"Ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам", - йдеться в повідомленні.

В Оріхові мінно-вибухові травми дістав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

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Минулої доби військові РФ обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області, - ОВА 01
Минулої доби військові РФ обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28725) Запорізька область (3653) Малашко Юрій (62)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.06.2023 10:05 Відповісти
 
 