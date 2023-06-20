Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира "Василь Бех", втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила. ФОТО
В окупованому Севастополі відкрили пам’ятник екіпажу російського буксира "Василь Бех". Про його знищення ЗСУ повідомили рік тому. В Росії досі офіційно не визнали, що втратили буксир.
Про відкриття пам’ятника повідомив мешканець Криму Дмитро Шкребець, батько одного з матросів російського крейсера "Москва", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання ASTRA.
Він повідомив, що пам’ятник розміщений на території військової частини аварійно-рятуального загону Чорноморського флоту РФ. Зйомку на церемонії відкриття дозволили вести лише пресслужбі флоту, у гостей відбирали телефони.
За словами Шкребця, родичам членів екіпажу "Василя Беха" знадобилося майже 9 місяців на те, щоб влада визнала, що буксир брав участь у війні. При цьому члени екіпажу, яким вдалося вижити, досі не отримали виплат учасникам бойових дій.
Шкребець твердить, що на борту "Василя Беха" перебували 14 військових та 9 цивільних членів екіпажу. Загинули 4 військових та 7 цивільних. Міноборони РФ так офіційно і не визнало втрату буксира.
"Василь Бех" доправляв зброю, боєприпаси та військовослужбовців на острів Зміїний, коли той був окупований росіянами. ЗСУ повідомило про його знищення ударом ракети в червні 2022 року.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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