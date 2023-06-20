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Новини Фото Війна
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Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира "Василь Бех", втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила. ФОТО

В окупованому Севастополі відкрили пам’ятник екіпажу російського буксира "Василь Бех". Про його знищення ЗСУ повідомили рік тому. В Росії досі офіційно не визнали, що втратили буксир.

Про відкриття пам’ятника повідомив мешканець Криму Дмитро Шкребець, батько одного з матросів російського крейсера "Москва", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання ASTRA.

Він повідомив, що пам’ятник розміщений на території військової частини аварійно-рятуального загону Чорноморського флоту РФ. Зйомку на церемонії відкриття дозволили вести лише пресслужбі флоту, у гостей відбирали телефони.

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За словами Шкребця, родичам членів екіпажу "Василя Беха" знадобилося майже 9 місяців на те, щоб влада визнала, що буксир брав участь у війні. При цьому члени екіпажу, яким вдалося вижити, досі не отримали виплат учасникам бойових дій.

Шкребець твердить, що на борту "Василя Беха" перебували 14 військових та 9 цивільних членів екіпажу. Загинули 4 військових та 7 цивільних. Міноборони РФ так офіційно і не визнало втрату буксира.

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"Василь Бех" доправляв зброю, боєприпаси та військовослужбовців на острів Зміїний, коли той був окупований росіянами. ЗСУ повідомило про його знищення ударом ракети в червні 2022 року.

Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира Василь Бех, втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила 01
Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира Василь Бех, втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила 02
Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира Василь Бех, втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила 03

Автор: 

Крим (14176) ліквідація (3992) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+16
патєрь нєт !
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20.06.2023 10:42
+11
Так це в них працює.
Орки ставлять на окупованих землях пам'ятники подохшим при окупації орками і вуаля - "ісканна уская зємля"... ля...
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20.06.2023 10:57
+9
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 10:42
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я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 10:42 Відповісти
ти що під кожною новиною переконуєшся?
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20.06.2023 11:00 Відповісти
так! і раджу ВСІМ ЦЕ ЗАСВОЇТИ:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.06.2023 11:13 Відповісти
Так, і на протязі вже десь років двох, як мінімум)))
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20.06.2023 11:32 Відповісти
патєрь нєт !
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20.06.2023 10:42 Відповісти
но вы диржытись!
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20.06.2023 10:52 Відповісти
даремно ставлять - буде знесено
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20.06.2023 12:36 Відповісти
🤣
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20.06.2023 10:42 Відповісти
Гімно не тоне, а перетворюється на памятники на раші
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20.06.2023 10:44 Відповісти
Крим це тимчасово окупована кацапами українська земля !!! після звільнення Криму від кацапського окупаційного лайна, потрібно буде і ще монументальне лайно викидати ...
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20.06.2023 11:22 Відповісти
Так їх там нєт
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20.06.2023 10:44 Відповісти
Так і не буде ))
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20.06.2023 12:35 Відповісти
Он утонул! 😁
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20.06.2023 10:44 Відповісти
gavno pametnik - rjuzke ves de nasrut🤪 potom she tratiti groshi shtob vse eto ubratji.
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20.06.2023 10:44 Відповісти
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20.06.2023 10:46 Відповісти
Нахіба він нам треба в Криму ?!
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20.06.2023 10:44 Відповісти
Похоже на кабинку в общественном туалете. На возвышении справа только унитаза не хватает 🚽 😀
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20.06.2023 10:55 Відповісти
u nih vse take - boljucha tema nemae tualetov - budem stroitj pamjatniki tpa sartira
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20.06.2023 11:03 Відповісти
Имел ввиду что-то вроде такого

http://i.absurdopedia.net/2/24/3156455-R3L8T8D-600-jkh_24.jpg



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20.06.2023 11:41 Відповісти
Такий монумент вони "мацквє" поставлять.
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20.06.2023 12:25 Відповісти
Так це в них працює.
Орки ставлять на окупованих землях пам'ятники подохшим при окупації орками і вуаля - "ісканна уская зємля"... ля...
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20.06.2023 10:57 Відповісти
і густа палітая рускай кровью ....
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20.06.2023 12:39 Відповісти
Той якір піде на дно. Хоча більш раціонально було б на металобрухт. Але на дно - це буде символічно.
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20.06.2023 11:09 Відповісти
Так якір до закладних постаменту приварений. Ще добре на фото видно. Щоб не вкрали на брухт.
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20.06.2023 12:27 Відповісти
это очевидно ***** не могло признать что очередное его корыто пошло на дно морское быдло не поймет умного изворотливого царя
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20.06.2023 11:16 Відповісти
Курськ не затонув, Москва не згоріла, Василь Бех не втрачено. А пам'ятник на всяк випадок. На висновки з розслідувань "Про важкі наслідки державної брехні". Сонце вранці не встає, Місяць вдень світить. 2+2 = 10
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20.06.2023 11:28 Відповісти
Василий? Нах!
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20.06.2023 12:17 Відповісти
іхтамнєбило
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20.06.2023 12:44 Відповісти
В російської вікіпедії написано: Статус - затонув 17 червня 2022 року.
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20.06.2023 14:55 Відповісти
 
 