Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина. ФОТОрепортаж

19 червня 2023 року окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки ворога загинула 70-річна жителька с. Локня, 53-річний чоловік отримав поранення. У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області", - йдеться у повідомленні.













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За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).