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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина. ФОТОрепортаж

19 червня 2023 року окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки ворога загинула 70-річна жителька с. Локня, 53-річний чоловік отримав поранення. У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 03
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 04
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 05
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, серед поранених дитина 06

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За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3733) Офіс Генпрокурора (3262)


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Зе, скільки ще будуть обстрілювать Сумську область безкарно де відповідь рашистам.
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20.06.2023 17:30 Відповісти
 
 