Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і нині обстрілює мирні міста України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.

При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.





Як зазначається, нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Державне бюро розслідувань наголошує: злочини проти Національної безпеки не мають терміну давності. Усі зрадники будуть відповідати перед Законом.