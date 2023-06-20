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Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і нині обстрілює мирні міста України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.

При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.

Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР 01
Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР 02

Як зазначається, нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Державне бюро розслідувань наголошує: злочини проти Національної безпеки не мають терміну давності. Усі зрадники будуть відповідати перед Законом.

Автор: 

Крим (14176) державна зрада (1693) ДБР (3515)


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Топ коментарі
+17
Нащо постити "замилені" фото?
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20.06.2023 11:33
+6
таких даже не тысячи, а намного больше. Кого то нашли и выявили, а остальные приедут в Украину и будут пенсию выбивать себе, у них же есть украинский паспорт. Такие возможности для коллаборантов и предателей.!
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20.06.2023 11:36
+6
Про підозру зрозуміло... але не зрозуміло в чому сенс статті з ретушованим хрюльником колаборанта і без прізвища гниди. відносно таких сук потрібно видавати ліцензію на відстріл, публічно.
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20.06.2023 11:47
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Нащо постити "замилені" фото?
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20.06.2023 11:33 Відповісти
Здохни тварюка! Навіть не сумнівайся - саме так буде для тебе краще. Слава ЗСУ!
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20.06.2023 11:33 Відповісти
таких даже не тысячи, а намного больше. Кого то нашли и выявили, а остальные приедут в Украину и будут пенсию выбивать себе, у них же есть украинский паспорт. Такие возможности для коллаборантов и предателей.!
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20.06.2023 11:36 Відповісти
Всі що залишились в Криму є на Миротворці. Питання одне де держава і що вона робить? Бовсе що потрібно це взяти дані з Миротворця і всім підозру у державній зраді.
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20.06.2023 11:42 Відповісти
Не пишіть дурню, навіть цивільному для пенсії паспорта замало, а військовий чим підтверде чим з 2014 р. займався.
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20.06.2023 12:47 Відповісти
не всех можно отследить. это касается не только военных
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20.06.2023 11:44 Відповісти
Про підозру зрозуміло... але не зрозуміло в чому сенс статті з ретушованим хрюльником колаборанта і без прізвища гниди. відносно таких сук потрібно видавати ліцензію на відстріл, публічно.
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20.06.2023 11:47 Відповісти
Сьогодні писали шо рашка вже заманила в армію 40 тис. кримчан .
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20.06.2023 11:50 Відповісти
Теперь дело за малым,что бы он знал и боялся...А пока ,он клал с пробором...И зачем замыливать лицо??????
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20.06.2023 11:51 Відповісти
Але є такі, які в Київ переїхали та працевлаштувалися, навіть, у владі.

https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid0myse5wjPqk3nZUGKkoo7x2d9fWNKh6iPVGu5uJJrU7evnF7aR572pKjHiJCi14S7l
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20.06.2023 11:55 Відповісти
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20.06.2023 11:56 Відповісти
мордяки замилюють згідно українського закона щоб мордяку замиленого українського громадянина нікому не було видно і тоді він не подасть на суд на сайт.

але це ж не українські громадяни, це окупанти.

я не вірю що окупант піде в український суд і буде судитися що його мордяку показали і тим самим сусіди та знайомі взнали що він окупант.

чому в це вірить бутусов і боїться показувати мордяки окупантів - не розумію.
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20.06.2023 12:02 Відповісти
Опять Minecraft!
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20.06.2023 12:06 Відповісти
Ну скажіть на милість, навішо, якого дідька друкувати отакі фото, з яких сам чорт не розбере - хто на ньому зображений? Навіщо, млять, Ви тримаєте українців за ідіотів???
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20.06.2023 12:09 Відповісти
Чому харі цих бомжів замазані? Хтось би впізнав на надав координати
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20.06.2023 12:11 Відповісти
 
 