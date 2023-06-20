Суд заочно засудив на 15 років зрадника з Лиману, який очолив МЧС окупантів у місті, - ДБР. ФОТО

За матеріалами ДБР суд заочно позбавив волі на 15 років експравоохорнця, який зрадив Україну та отримав керівну посаду від окупантів у Лимані Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресценр ДБР.

Як зазначається, після захоплення Лиману колишній правоохоронець почав активно співпрацювати із загарбниками, а під час приїзду до міста так званого "заступника міністра мчс днр" фігурант особисто цікавився, коли вже можна виходити на "службу".

За лояльність він отримав посаду "начальника групи наглядової діяльності" так званого "пожежно-рятувального загону" у Лимані.

Після звільнення міста зрадник втік з окупантами і нині переховується у Донецьку.

Індустріальний районний суд Дніпра 13 червня 2023 року визнав колишнього правоохоронця винними у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

Оскільки місцеперебування обвинуваченого наразі встановлюється, стосовно нього здійснювалось спеціальне судове провадження.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька обласна прокуратура.