Внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська поранено 58-річну жінку, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Вранці російські загарбники вдарили по Вовчанську, внаслідок чого поранення дістала 58-річна жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Її госпіталізовано до лікарні. Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 кв. м. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння.
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