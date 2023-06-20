Внаслідок ранкового обстрілу Вовчанська поранено 58-річну жінку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники вдарили по Вовчанську, внаслідок чого поранення дістала 58-річна жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Її госпіталізовано до лікарні. Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 кв. м. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння.

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