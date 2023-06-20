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Минулої доби морпіхи знищили 37 окупантів, 2 БМП та ворожий танк, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 37 окупантів, 2 бойові машини піхоти 1 танк та 3 одиниці автомобільної техніки.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Минулої доби морпіхи знищили 37 окупантів, 2 БМП та ворожий танк, - ВМС 01

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 БМП та 2 сховища з боєприпасами, - ВМС

Автор: 

армія рф (17554) ВМС (1392) ліквідація (3992)


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Красавце
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20.06.2023 15:37 Відповісти
Пишаємось вами, рідні!!
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20.06.2023 15:40 Відповісти
 
 