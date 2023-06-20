Протягом 20 червня росіяни 4 рази обстріляли Нікопольщину - поранено людину, пошкоджені будинки та ЛЕП, - ОВА. ФОТО

Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину, поранено чоловіка, пошкоджено будівлі та дві лінії електропередач,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Він зазначив: "Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустив з важкої артилерії понад два десятки снарядів. А ще скинув боєприпас з БпЛА. Дісталося Нікополю й Марганецькій громаді.

Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні.

Пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об’єкт. Понівечені й 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач".

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