Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено). ФОТО
Зранку 21 червня поблизу російської столиці знову були помічені невідомі безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Mash.
"Очевидці повідомляють про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За нашою інформацією, це безпілотник, який упав поблизу - біля річки Пахра", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку. Зараз на місці падіння уламків працюють оперслужби.
"Ще два безпілотники впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. За нашою інформацією, близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею на п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, оточили - працюють оперслужби", - зазначає телеграм-канал.
За даними Mash, уламки першого БПЛА були виявлені приблизно за 20 км від місця падіння двох безпілотників у районі селища Калінінець.
Згодом інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.
"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин у результаті протидії військових", -зазначає чиновник.
За його словами, нібито руйнувань та постраждалих немає і навіть нібито було знайдено уламки.
Як передає ASTRA, у Міноборони РФ також підтвердили атаку БПЛА.
"Сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу терористичну атаку по об'єктах на території Московської області. Усі БПЛА було придушено засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування та впали. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні Міноборони країни-окупанта.
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головне - попотєть
Тут - те саме Зараз летять БПЛА для "промацування" системи ППО (в тому числі і перевіряються можливості системи РЕБ) Коли все буде перевірено - полетить справжня "пташка"
як стоять гармати гарненько - то пали вже те кацапнє...
облако закопане буде вже сьогодні.
Минулого разу москалі (на пікабу) писали, що ніби ті безпілотники рухалися в напрямку якогось заводу. І виглядало так, що їх заглушили, тому вони почали хаотично кружляти і попадали. Але оскільки мали якусь вибухівку, то пошкодили квартири.
Інші кацапи, навпаки, стверджували, що в тому районі, де їх знешкодили, знаходяться приміщення силових структур і якихось там держ.органів (районних).
Завдання безпілотники мають. Тільки ми про це знати не маємо права.
Коли виконають - порадіємо.
Куди бог пошле. Виснажують ізраїльске ППО.
Чекаю надовгу та продуктивну овацію
Вот и вся картина кацапским маслом.