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Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено). ФОТО

Зранку 21 червня поблизу російської столиці знову були помічені невідомі безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Mash.

"Очевидці повідомляють про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. За нашою інформацією, це безпілотник, який упав поблизу - біля річки Пахра", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місцеві жителі почули гучний звук близько 5 години ранку. Зараз на місці падіння уламків працюють оперслужби.

Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 01

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"Ще два безпілотники впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. За нашою інформацією, близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею на п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, оточили - працюють оперслужби", - зазначає телеграм-канал.

За даними Mash, уламки першого БПЛА були виявлені приблизно за 20 км від місця падіння двох безпілотників у районі селища Калінінець.

Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 02
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 03
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 04

Згодом інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин у результаті протидії військових", -зазначає чиновник.

За його словами, нібито руйнувань та постраждалих немає і навіть нібито було знайдено уламки.

Як передає ASTRA, у Міноборони РФ також підтвердили атаку БПЛА. 

"Сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу терористичну атаку по об'єктах на території Московської області. Усі БПЛА було придушено засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування та впали. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні Міноборони країни-окупанта.

Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 05
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 06
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 07
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 08
Поблизу Москви чули вибухи. Міноборони РФ повідомило про збиття БПЛА. Губернатор каже про знищення БПЛА на підльоті до складів військової частини (оновлено) 09

Автор: 

безпілотник (4220) москва (1258)


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Топ коментарі
+28
Щось мені не зрозуміло, нахрен запускати, грубо кажучі в пусту "палити" бпла які просто ПАДАЮТЬ десь в полях Московії? Запускайте поближче: Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ.
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21.06.2023 07:29
+20
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21.06.2023 07:35
+19
На болотах шухер. Далі буде.
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21.06.2023 07:27
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На болотах шухер. Далі буде.
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21.06.2023 07:27 Відповісти
Учора було позитивне фото Залужного з авторами дрона чи виконавцями, вони просто погратися захотіли
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21.06.2023 08:25 Відповісти
Шухер, типо пыня сдох.
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21.06.2023 08:42 Відповісти
Файний був би день )
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21.06.2023 09:03 Відповісти
Да и не говорите. Кацапы ушли бы на девять дней в штопор, чем мы бы и скористалися ...аж на ЧП пригальмували б.
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21.06.2023 09:41 Відповісти
Щось мені не зрозуміло, нахрен запускати, грубо кажучі в пусту "палити" бпла які просто ПАДАЮТЬ десь в полях Московії? Запускайте поближче: Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ.
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21.06.2023 07:29 Відповісти
Севастополь, Сімферополь, Керч і тд.тп. ...
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21.06.2023 07:33 Відповісти
І то військові об'єкти, або критична структура
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21.06.2023 07:40 Відповісти
Дійсно... Сєрґєй, тебе треба призначити замість Залужного...
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21.06.2023 07:35 Відповісти
а чи не можливо таке ,що Залужний тієї ж самої думки,що і Сергій??
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21.06.2023 10:10 Відповісти
Справа у тому, що бпла, падаючі на московьких болотах, змушують кремлівських мрійників посилювати ППО саме там, відволікаючи ракети С-300, а найголовніше, кваліфікований персонал із зони бойових дій
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21.06.2023 07:51 Відповісти
Можливо ти маєш рацію.
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21.06.2023 07:53 Відповісти
Да и испытать по мацквабаду давно пора.
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21.06.2023 08:35 Відповісти
І не забувайте про психологічний еХфект. Тут кацапи всі такі кієфзатрідня, а тут в підмосков`я пташки з вирію прилітяють.
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21.06.2023 08:00 Відповісти
А Ви повірили, що вони десь просто впали? Ні, їх або збивали, або вони потрапили куди потрібно, а головне роблять свою справу, бо кцапи налякані, що може прилетіли в любу секунду. Це війна.
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21.06.2023 08:09 Відповісти
А хто сказав, що то українськи безпілотники, їм треба своє бидло тримати у тонусі?
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21.06.2023 08:33 Відповісти
Действительно,лучше бы этим ипучим с-300 долбили больше толку было бы.Рашисты по Запорожью спокойно отстреливаются и уезжают.Вчера ночью влупили из 7-ми установок.
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21.06.2023 09:22 Відповісти
з огляду на фото, це зовнішній периметр військового (або якогось режимного) об'єкта і майже долетіли аби не збили (бо вже було денне світло), якби це були склади озброєнь-***********, то був би чудовий фейерверк, що і в Москві побачили
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21.06.2023 09:29 Відповісти
росПВО щупают. но можешь ты лично пролететь - коридор найти
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21.06.2023 10:18 Відповісти
Головне -не результат. Головне - участь.
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21.06.2023 07:30 Відповісти
еге ж,
що сексом зайнятись,
що чаю з малиною випити,
головне - попотєть
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21.06.2023 07:35 Відповісти
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21.06.2023 07:40 Відповісти
Треба ж якось показати що гроші всі до копійки -не на вітер.
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21.06.2023 07:43 Відповісти
Шкода, що пташки не долетіли. Звісно, то не ми (ми ж за мир), але пташок шкода.
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21.06.2023 07:30 Відповісти
пташки тільки вчаться долітати, випробовують маршрут
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21.06.2023 07:33 Відповісти
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21.06.2023 07:35 Відповісти
Браво!!
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21.06.2023 12:07 Відповісти
Чого "ікру метать" завчасно? Приведу приклад: Для нанесення ядерного удару (за тактикою ВПС СРСР) задіювався авіаполк Там виділявся борт "постановщик перешкод" (РЛС) Борти придушення зенітної ППО Борти ударні по придушенню аеродромів ППО та ще якісь другорядні завдання І лише ОДИН борт ніс ядерний заряд
Тут - те саме Зараз летять БПЛА для "промацування" системи ППО (в тому числі і перевіряються можливості системи РЕБ) Коли все буде перевірено - полетить справжня "пташка"
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21.06.2023 07:59 Відповісти
Блин, включу шлепера, мол, а разве так можно...
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21.06.2023 08:37 Відповісти
версії бувають разниє, а моя одна на віка.
як стоять гармати гарненько - то пали вже те кацапнє...
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21.06.2023 08:46 Відповісти
https://youtu.be/tGczx9BNG6A звьоздочка моя ясная...на века
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21.06.2023 08:49 Відповісти
заряжай, Миколо
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21.06.2023 08:55 Відповісти
https://youtu.be/jvF67WCHews Хай живуть Байрактари, котрi поховали кацапомарево , мовляв, за 3 днi.
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21.06.2023 09:07 Відповісти
https://youtu.be/FbYdUQHN-64 Не знаю , як буде вiрно: БАХ = ХЛОПОК чи БАВОВНИК... СЛАВА ЗСУ!!!
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21.06.2023 09:28 Відповісти
облако тебе трогає?.
облако закопане буде вже сьогодні.
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21.06.2023 09:04 Відповісти
сьогодня - зливи, надiюсь з градiв по кацапам.
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21.06.2023 09:09 Відповісти
Так это как понимать: нам тут только пишут про "упавшие" беспилотники а про попавшие в цель не говорят, или реально всё что туда запускается просто где-то падает?
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21.06.2023 07:59 Відповісти
Наскільки розумію, поки промацують наші: що, де, як. + відволікають увагу, тримають орків в напрузі, щоб не розслаблялися, падлюки.

Минулого разу москалі (на пікабу) писали, що ніби ті безпілотники рухалися в напрямку якогось заводу. І виглядало так, що їх заглушили, тому вони почали хаотично кружляти і попадали. Але оскільки мали якусь вибухівку, то пошкодили квартири.

Інші кацапи, навпаки, стверджували, що в тому районі, де їх знешкодили, знаходяться приміщення силових структур і якихось там держ.органів (районних).

Завдання безпілотники мають. Тільки ми про це знати не маємо права.

Коли виконають - порадіємо.
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21.06.2023 08:16 Відповісти
Палестинці запускають по Ізраїлю шматки труби, спиляної з дорожніх знаків, називаються Кассами.
Куди бог пошле. Виснажують ізраїльске ППО.
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21.06.2023 08:54 Відповісти
будут суки в метро жить и воду из москвы- реки ведрами носить . нет хороших русских - есть враги
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21.06.2023 08:07 Відповісти
Це поки навчання,експертментальні польоти..
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21.06.2023 08:10 Відповісти
Це не діло шо вони так без толку падають -- мабуть якісь неадеквати іх збивають .
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21.06.2023 08:18 Відповісти
Навіть рясна злива починається з перших крапель!
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21.06.2023 08:24 Відповісти
Але краща злива - це химеро-градопад.
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21.06.2023 08:46 Відповісти
"ХлАпками" підтримують рашисти продовження сво!
Чекаю надовгу та продуктивну овацію
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21.06.2023 08:56 Відповісти
Орлята учатся летать (с)
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21.06.2023 08:57 Відповісти
Соколики... )
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21.06.2023 09:10 Відповісти
Это завершающие настройки систем управления полетом бпла в режиме реал-онлайн перед организацией роевых налетов, потому что после артударов ATACMS по Крыму мальтийский сокол грозится нанести удары по центрам, но получит рой дронов, мальтийское рыцарство уже готовит некрологи.
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21.06.2023 09:54 Відповісти
Пушкинд, Лермонд?
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21.06.2023 13:52 Відповісти
Побільше б таких новин! Та й кацапам весело!
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21.06.2023 12:09 Відповісти
Ланцеты с самоуничтожением - "Граждане, смарите шо бендеровцы вытваряют, апстреливают наших мирных жителев, это тока наши военные стреляют в исключитильна военные цели. ООН смарите каким варварскими метадами ваюют хохлонацики".

Вот и вся картина кацапским маслом.
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21.06.2023 13:51 Відповісти
Раніше треба було запускати дрони-камікадзе і палити московію. Одразу після того, як москало-ублюдки висадили в повітря майже всі артилерійські склади в Україні. За мовчазної згоди і бездіяльності тодішніх гівнокомандувачів
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21.06.2023 19:41 Відповісти
 
 