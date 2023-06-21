Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях (оновлено)
Зранку 21 червня у деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Своєю чергою Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики.
"Увага! Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 10.57 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістики.
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виворот аналогічний "членкиня", "послиця"