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Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях (оновлено)

Зранку 21 червня у деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях (оновлено) 01

Своєю чергою Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики. 

"Увага! Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може вдарити "шахедами" з півдня, - Повітряні сили

Станом на 10.57 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістики.

Автор: 

ракети (4033) Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925)


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"...про загрозу застосування балістики..."
виворот аналогічний "членкиня", "послиця"
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21.06.2023 10:40 Відповісти
Эта загроза постоянная практически, учитывая мобильность тех же искандеров
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21.06.2023 10:47 Відповісти
 
 