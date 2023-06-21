Обговорили широкий спектр галузей,- Кулеба провів першу очну зустріч із новим керівником МЗС Туреччини Фіданом. ФОТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів провів першу особисту зустріч із новим міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Міністри обговорили двостороннє співробітництво та Чорноморську зернову ініціативу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Він зазначив: "Перша зустріч із Хаканом Фіданом. Ми обговорили широкий спектр галузей, у яких Україна і Туреччина можуть розвивати двостороннє співробітництво. Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також у мобілізації глобальної підтримки "формули миру", - написав він.
