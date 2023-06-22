Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району та Нікопольщині. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Понівечив житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне - минулося без жертв", - йдеться в повідомленні.
По Нікопольському району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль