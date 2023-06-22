Російські загарбники протягом доби обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, - ОВА . ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області три особи зазнали поранень

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав 84 удари по 24 населених пунктах: авіацією вдарив по Левадному та Преображенці, здійснив 7 атак з БПЛА по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську, бив з РСЗВ по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному, 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та іншим прифронтовим селам", - йдеться в повідомленні.

У Преображенці зазнали поранень 84-річний чоловік та 54-річна жінка, в Оріхові - літня жінка.

