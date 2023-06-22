Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед. ФОТОрепортаж
У Великій Британії новобранці ЗСУ опановують під керівництвом інструкторів з Канади роботу з NLAW і тактичну медицину.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
У програмі навчання - ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, поводженню з переносною легкою протитанковою зброєю NLAW і основні принципи домедичної допомоги.
"Зокрема, здійснюється вивчення перевірки проходів та входу в будинок та кімнати, евакуації постраждалих під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення", - йдеться у повідомленні.
Навчання відбувається в рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До того у Британії на високому рівні контррозвідувальна робота, тому руснівим агентам складнувати там працювати - виявляють і викидають нахєр за межі.
Відношення британськихї інструкторів до українських Воїнів просто неперевершене. Британські військові надвзичайно мотивовані, доволі жорсткі та принципові у навчанні, проте просто неїстово ненавидять русню і все що із кацапами повязане.
Поляки the best, але вони, бідаки, і так перевантажені військовими хабами та логістикою для нас.
Велика Британія! Україна щиро любить тебе та щиро вдячна за те, що ти для нас зробила з перших секунд війни!
Слава ЗСУ!