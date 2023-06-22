УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 455 5

Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед. ФОТОрепортаж

У Великій Британії новобранці ЗСУ опановують під керівництвом інструкторів з Канади роботу з NLAW і тактичну медицину.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У програмі навчання - ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, поводженню з переносною легкою протитанковою зброєю NLAW і основні принципи домедичної допомоги.

"Зокрема, здійснюється вивчення перевірки проходів та входу в будинок та кімнати, евакуації постраждалих під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Румунія розглядається як майданчик для навчання українcьких пілотів на F-16, - Politico

Навчання відбувається в рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.

Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 01
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 02
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 03
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 04
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 05
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 06
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 07
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 08
Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед 09

Автор: 

Велика Британія (5740) військові навчання (2794) NLAW (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Богом, рідненькі
показати весь коментар
22.06.2023 10:36 Відповісти
Great LOVE from Ukraine to the UK! GOD Save the King! Best regards and lov from Ukraine to Mr. Sunak!Україна безмежно Вдячна та Любить тебе рідна наша Велика Британія! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 10:39 Відповісти
Можливо б у Польщі готовити наших Воїнів, а то Англія не близький світ.
показати весь коментар
22.06.2023 10:48 Відповісти
У Великій Британії одні з найкращих бойових інструкторів SAS, найкращі полігони із реальними умовами, великий вибір озброєння та БК для навчання, найкращі умови для перебування та проживання (маю на увазі у реальних бойовихї умовах).
До того у Британії на високому рівні контррозвідувальна робота, тому руснівим агентам складнувати там працювати - виявляють і викидають нахєр за межі.
Відношення британськихї інструкторів до українських Воїнів просто неперевершене. Британські військові надвзичайно мотивовані, доволі жорсткі та принципові у навчанні, проте просто неїстово ненавидять русню і все що із кацапами повязане.
Поляки the best, але вони, бідаки, і так перевантажені військовими хабами та логістикою для нас.
Велика Британія! Україна щиро любить тебе та щиро вдячна за те, що ти для нас зробила з перших секунд війни!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 10:55 Відповісти
Коли Польща останній раз брала участь у бойових діях, або перемагала на війні?
показати весь коментар
22.06.2023 14:00 Відповісти
 
 