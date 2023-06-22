Новобранці ЗСУ вивчають у Великій Британії роботу з NLAW і такмед. ФОТОрепортаж

У Великій Британії новобранці ЗСУ опановують під керівництвом інструкторів з Канади роботу з NLAW і тактичну медицину.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У програмі навчання - ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, поводженню з переносною легкою протитанковою зброєю NLAW і основні принципи домедичної допомоги.

"Зокрема, здійснюється вивчення перевірки проходів та входу в будинок та кімнати, евакуації постраждалих під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Румунія розглядається як майданчик для навчання українcьких пілотів на F-16, - Politico

Навчання відбувається в рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.

















