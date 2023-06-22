Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС. ФОТО

Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції без води залишилися чотири мережі зрошувальних каналів. Вони давали воду більш ніж півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь України.

Про це повідомляє BBC із посиланням на супутникові знімки, інформує Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки показують, що рівень води у Каховському водосховищі та в каналах, які живляться від нього, продовжує падати.

"За два тижні з моменту руйнування греблі Каховське водосховище обміліло настільки, що вода не дістає до входу в прориті від нього канали, включаючи Північно-Кримський", - пише видання.

До війни водою з цих каналів зрошувалися 5,8 тис. кв. км полів по обох берегах Дніпра, і вони, за даними уряду України, давали близько двох мільйонів тонн зерна і насіння соняшнику на рік.

За словами Інбала Беккер-Решефа, програмного директора NASA, канали можуть почати заповнюватися мулом, якщо залишити їх сухими. Це знизить їхню ефективність, і чим довше вони залишатимуться у такому стані, тим гірше ставатиме ситуація.

Мартін Гріффітс, голова відділу екстреної допомоги в ООН, раніше заявив BBC, що руйнування дамби матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", описуючи цю територію як "житницю не лише для України, але й також для світу".

Експерти попереджають, що тепер південь України піддається більшому ризику як посухи, так і повеней, оскільки гребля допомагала регулювати екстремальні підйоми та падіння рівня води.

"Тепер цілий водозбірний басейн річки, який розташовується нижче за течією, не контролюється", - сказав Яап Фліквірт, радник з управління повенями та узбережжям інженерно-консультаційної компанії Royal HaskoningDHV.

Якщо дамба не буде відремонтована або не буде встановлено потужний захист від повеней, деякі території можуть виявитися непридатними для заселення, оскільки будуть розташовані дуже близько до рівня річки, додав Фліквірт.

