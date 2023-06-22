УКР
Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС. ФОТО

Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції без води залишилися чотири мережі зрошувальних каналів. Вони давали воду більш ніж півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь України.

Про це повідомляє BBC із посиланням на супутникові знімки, інформує Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки показують, що рівень води у Каховському водосховищі та в каналах, які живляться від нього, продовжує падати. 

"За два тижні з моменту руйнування греблі Каховське водосховище обміліло настільки, що вода не дістає до входу в прориті від нього канали, включаючи Північно-Кримський", - пише видання.

До війни водою з цих каналів зрошувалися 5,8 тис. кв. км полів по обох берегах Дніпра, і вони, за даними уряду України, давали близько двох мільйонів тонн зерна і насіння соняшнику на рік.

За словами Інбала Беккер-Решефа, програмного директора NASA, канали можуть почати заповнюватися мулом, якщо залишити їх сухими. Це знизить їхню ефективність, і чим довше вони залишатимуться у такому стані, тим гірше ставатиме ситуація.

Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС 01

Мартін Гріффітс, голова відділу екстреної допомоги в ООН, раніше заявив BBC, що руйнування дамби матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", описуючи цю територію як "житницю не лише для України, але й також для світу".

Експерти попереджають, що тепер південь України піддається більшому ризику як посухи, так і повеней, оскільки гребля допомагала регулювати екстремальні підйоми та падіння рівня води.

"Тепер цілий водозбірний басейн річки, який розташовується нижче за течією, не контролюється", - сказав Яап Фліквірт, радник з управління повенями та узбережжям інженерно-консультаційної компанії Royal HaskoningDHV.

Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС 02

Якщо дамба не буде відремонтована або не буде встановлено потужний захист від повеней, деякі території можуть виявитися непридатними для заселення, оскільки будуть розташовані дуже близько до рівня річки, додав Фліквірт.

Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС 03
Підрив Каховської ГЕС: без води залишилися 4 мережі зрошувальних каналів, - ВВС 04

Дніпро (3354) Каховська ГЕС (572)
Там де русня - там завжди біда, горе, сльози, смерть!
Як співала одна неперевершена україночка - русні не буде та й буде мир на всій Землі!
Смерть русні!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 10:59 Відповісти
ціна не підірваних у потрібний час мостів із Криму...
показати весь коментар
22.06.2023 11:05 Відповісти
Ну все, в Африці буде голод, хай дякують русні.
показати весь коментар
22.06.2023 11:08 Відповісти
Як мінімум 4 мережа (на Кривий Ріг) знаходиться на висоті 80 м. Так, так 80 м! От цікаво, більш дибільнішої ідеї сере сере не міг придумати? Зато формально та мережа з Каховського водосховища, з 16 м...
показати весь коментар
22.06.2023 11:26 Відповісти
дольше пусть озабачиваються ...могут даже и глубоко...
показати весь коментар
22.06.2023 11:32 Відповісти
Хочу подивитись на зрошувані поля пшениці і сояшника в Україні. Кореспонденти ВВС - то таке. А коли про це верещать наші керівні довбограї - це так смішно, що аж сумно з того, хто керує Україною.
показати весь коментар
22.06.2023 12:43 Відповісти
 
 