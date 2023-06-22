Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники вдарили з артилерії по селу Уди Золочівської громади.

Про це повідомила Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом завдано 8 ударів. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало. У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання", - йдеться в повідомленні.

