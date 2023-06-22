УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
854 1

Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Вранці російські загарбники вдарили з артилерії по селу Уди Золочівської громади.

Про це повідомила Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом завдано 8 ударів. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало. У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі окупанти атакували "Кинджалами", X-22 та "шахедами", - Повітряні Сили

Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає 01
Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає 02
Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає 03

Автор: 

обстріл (30361) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В пасть, свинособакам уды, пусть отсасывают, а не Уды! Лишнехромосомы мазохисты, опять звиздюлину просят?
показати весь коментар
22.06.2023 11:32 Відповісти
 
 