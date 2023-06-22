Рашисти з артилерії обстріляли Уди на Харківщині: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Вранці російські загарбники вдарили з артилерії по селу Уди Золочівської громади.
Про це повідомила Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом завдано 8 ударів. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало. У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Бычик
показати весь коментар22.06.2023 11:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль