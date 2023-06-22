""Ми намагаємося" та "нам потрібен час" – це слова, які я найчастіше чую від представників МКЧХ", - Лубінець. ФОТО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат у повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Лубінця.

"У спробі отримати інші відповіді та вкотре донести свою думку до комітету, провів зустріч з головою делегації МКЧХ в Україні Еглінгом Юргом та координатором багатосторонніх та гуманітарних питань МКЧХ Венді Джулією Флері. Під час неї поставив кілька чітких питань", - написав він.

Перше питання стосувалося українських військовополонених, адже МКЧХ – організація, яка відповідно до свого мандату має гарантувати збереження їхнього життя та здоров’я. Лубінець запитував, скількох полонених у Росії відвідав МКЧХ.

"Чіткої відповіді не отримав. Делегація зазначила, що це конфіденційна інформація. Припускаю, що ця цифра в десятки разів менша, аніж кількість відвіданих російських полонених на території України", - зазначив Лубінець. Він також додав, що РФ не дотримується Женевських конвенцій.

"Це жахливо, проте як ми можемо працювати, якщо РФ не дотримується законів і звичаїв ведення війни?", – відповіла делегація.

Лубінець зауважив, що "ми лише хочемо, щоб МКЧХ виконувала свій мандат у повному обсязі".

Друге питання було про листування між українськими військовополоненими та їхніми рідними, адже російським військовополоненим забезпечене право надсилати рідним листи та телефонувати їм. В той самий час більшість українських полонених не мають змоги зв'язатися з рідними.

"На те, скільки листів останнім часом передали українські військові відповіді не отримав. Проте делегація розповіла про свій новий механізм – записування повідомлень від українських військових та їхніх рідних на планшет. Вони зазначили, що нібито таким способом вже передали кілька сотень коротких повідомлень. На жаль, ми не маємо змоги перевірити ці слова. І навіть якщо така інформація була передана, то чи не була вона спотворена?", - розповів Лубінець про відповідь делегації.

Читайте: Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець

Третє питання стосувалося трагедії в Оленівці: чи має МКЧХ нову інформацію?

"Ні, немає", - зазначив Лубінець. Він також поцікавився тим, чи повідомляла Росія МКЧХ про передачу 11 українських військовополонених Угорщині та чи були присутні представники МКЧХ на судовому процесі над українськими захисниками у Ростові.

Про отриману відповідь у дописі нічого не сказано.

"Так, на мою думку, враховуючи попередні відповіді МКЧХ, сьогодні найбільша проблема – це відсутність ініціативи та не повне виконання свого мандата МКЧХ. Гуманітарні проєкти, які організовує МКЧХ – це добре, проте щодо військовополонених, цивільних українських заручників у Росії – ми не бачимо результатів", - резюмував Лубінець, додавши, що "ми й надалі будемо проводити такі зустрічі, аби достукатися до організації".

Також читайте: Угорщина хоче звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ, - Лубінець