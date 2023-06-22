На Дніпропетровщині без води залишаються понад 200 тис. осіб - голова ОВА. ФОТО

Через підрив росіянами Каховської ГЕС без води у Дніпропетровьскій області залишаються уся Нікопольщина та декілька громад Криворізького району - 200 тисяч громадян.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нині без води – понад 200 тис людей. Це уся Нікопольщина та декілька громад Криворізького району. Їхнім мешканцям вже доправили 6 тис тонн питної й технічної води. Розгорнуті майже 250 пунктів її видачі. Задіяні великі цистерни, водовози. Допомагає ДСНС. Рятувальники доправляють воду пожежними машинами", - пише він.

Лисак також зазначив, що вже розпочалося втілення масштабних проєктів. Головний – будівництво магістрального водогону "Інгулець-"Південне". "Роботи тривають 24/7", - додав він.

