Армія РФ почала використовувати аеродром у Північній Осетії для ракетних атак на Україну, – ЗМІ. ФОТО
Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ).
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.
Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.
При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.
Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.
Але маємо шо маємо - сцикуни в молдові, проросійська влада в грузії, рамзанка диров в ічкерії. Татарстан втратив свою еліту, всіх скупила москва.
А ще є фінни, які б могли собі Карелію назад повернути та Японія з курілами. Але вони вже майже здались і нічого не хочуть...