Армія РФ почала використовувати аеродром у Північній Осетії для ракетних атак на Україну, – ЗМІ. ФОТО

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ).

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

Армія РФ почала використовувати аеродром у Північній Осетії для ракетних атак на Україну, – ЗМІ 01

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Армія РФ почала використовувати аеродром у Північній Осетії для ракетних атак на Україну, – ЗМІ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник атакував військовий аеродром у Ростовській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Армія РФ почала використовувати аеродром у Північній Осетії для ракетних атак на Україну, – ЗМІ 03

+11
де той безпілотник на 1000 км? від укркрадоборонпрома
показати весь коментар
22.06.2023 20:12 Відповісти
+8
Сенат США призвал приравнять возможное применение РФ ТЯО на Украине к атаке на НАТО
показати весь коментар
22.06.2023 20:52 Відповісти
+6
Ареал природного проживання арахамій - це смітнк сочинського ринку
показати весь коментар
22.06.2023 20:47 Відповісти
Південна, північна... справді яка різниця?
показати весь коментар
22.06.2023 20:14 Відповісти
22.06.2023 20:12 Відповісти
не дотягне. від Херсона по прямій до цього моздоку 994 км.
показати весь коментар
22.06.2023 20:20 Відповісти
кацапульту з народних дупутатів від слуги урода натягніть-першій агрохімія і ВПЕРЕД!!
показати весь коментар
22.06.2023 20:51 Відповісти
З Донецької області значно ближче Курахове - Мосдок 734 км Проблема в тому що Укроборомпром буде їх випускати по декілька штук в місяць. А вірогідність того шо туди долетить хоч один і за ППО дуже мала.
показати весь коментар
23.06.2023 14:47 Відповісти
А в межах ареалу природного проживання арахамій аеродромів уже немає?
показати весь коментар
22.06.2023 20:22 Відповісти
22.06.2023 20:47 Відповісти
Эх, если бы все пострадавшие одновременно взялись за рашку, от той рашки уже б через полгода ничего не осталось.

Але маємо шо маємо - сцикуни в молдові, проросійська влада в грузії, рамзанка диров в ічкерії. Татарстан втратив свою еліту, всіх скупила москва.

А ще є фінни, які б могли собі Карелію назад повернути та Японія з курілами. Але вони вже майже здались і нічого не хочуть...
показати весь коментар
22.06.2023 20:23 Відповісти
Фины уже в НАТО, Япония скоро будет если не в НАТО, то, по крайней мере, как союзник. Не торопите события.
показати весь коментар
22.06.2023 23:54 Відповісти
Япония - союзник США вне НАТО.
показати весь коментар
23.06.2023 00:02 Відповісти
Да.
показати весь коментар
23.06.2023 00:41 Відповісти
фины вступив в НАТО фактически отказались от территориальных притязаний. Сначала надо было отвоевывать, а потом вступать, никак не наоборот. НАТО - организация для обороны, а не нападения.
показати весь коментар
23.06.2023 13:14 Відповісти
той моздок за 1000 км від України. Томагавки летять до 2500км. І це неминуче, що нам поставлять і їх також. Бо без знищення кацапських аеродромів, заводів та ін. сміття ця війна не завершиться. Але як і раніше, ті поставки почнуться після того як у нас загинуть ще тисячі військових ...
показати весь коментар
22.06.2023 20:37 Відповісти
А де ті безпілотники на 1000 км, які обіцяв наш Оборонпром к Новому року зробити? Все випробовує?
показати весь коментар
22.06.2023 22:24 Відповісти
Тут надежда только на чеченских партизан если им дроны камикадзе передать.
показати весь коментар
22.06.2023 20:39 Відповісти
сами пусть собирают из деталей , мы же собираем
показати весь коментар
22.06.2023 20:57 Відповісти
грузини дронами забомбили б пару літаків
показати весь коментар
22.06.2023 20:45 Відповісти
22.06.2023 20:52 Відповісти
Смерть рашистам.
показати весь коментар
22.06.2023 21:10 Відповісти
 
 