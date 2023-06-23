У бою з російськими окупантами загинув військовослужбовець 72-ї ОМБр Михайло Ламанов. Прощання з воїном відбудеться сьогодні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У боях з російськими окупантами загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Михайло Ламанов (позивний Лом). Панахида за загиблим воїном відбудеться сьогодні, 23 червня, в Михайлівському соборі об 11.00. Поховання в Лук’янівському заповіднику на Алеї Героїв о 12.30.
Про це повідомив адвокат, військовослужбовець ЗСУ Ілля Костін, передає Цензор.НЕТ.
"Чи бувають ідеальні люди?
Ні. Вже ні.
Просто повірте, Міша був ідеальною людиною, українцем, солдатом та в першу чергу татом та чоловіком.
Мій товариш. Близький, надійний…
Я не перебільшую, повірте. Це саме так.
Панахида за нашим товаришом, побратимом Mikhail Lamanov відбудеться 23.06.2023 року в Михайлівському соборі об 11.00.
Поховання в Лук'янівському заповіднику на Алеї Героїв в 12.30!
Поминальний обід відбудеться за адресою вул.Голосіївська 13а в pominalna.com в 14.30!
Запрошуємо всіх віддати шану нашому Герою!
Запам'ятайте його таким!
Допомога сім'ї;
Ламанова Лариса
4731 1856 1005 9377
4149 4993 4605 9791" - розповів він.
