У бою з російськими окупантами загинув військовослужбовець 72-ї ОМБр Михайло Ламанов. Прощання з воїном відбудеться сьогодні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У боях з російськими окупантами загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Михайло Ламанов (позивний Лом). Панахида за загиблим воїном відбудеться сьогодні, 23 червня, в Михайлівському соборі об 11.00. Поховання в Лук’янівському заповіднику на Алеї Героїв о 12.30.

"Чи бувають ідеальні люди?

Ні. Вже ні.

Просто повірте, Міша був ідеальною людиною, українцем, солдатом та в першу чергу татом та чоловіком.

Мій товариш. Близький, надійний…

Я не перебільшую, повірте. Це саме так.

Панахида за нашим товаришом, побратимом Mikhail Lamanov відбудеться 23.06.2023 року в Михайлівському соборі об 11.00.

Поховання в Лук'янівському заповіднику на Алеї Героїв в 12.30!

Поминальний обід відбудеться за адресою вул.Голосіївська 13а в pominalna.com в 14.30!

Запрошуємо всіх віддати шану нашому Герою!

Запам'ятайте його таким!

Допомога сім'ї;

Ламанова Лариса

4731 1856 1005 9377

4149 4993 4605 9791" - розповів він.










