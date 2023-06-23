Суддю МКС Айтала, який видав ордер на арешт Путіна, оголосили в розшук в Росії. ФОТО
В базі розшуку МВС Росії з’явився один із суддів Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Оголошення про розшук Айтала, зокрема, розміщене на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви.
Оголошення про розшук судді МКС, розміщене біля відділку у Москві
Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
*****... а не **********даже... такой наглости как вытворяют ПОКА БЕЗНАКАЗАННО КАЦАПЫ не вытворяли никто.... в любой Хунте Рейхе Империях хоть как то стремились придерживаться как то общих правил приличия...а этим все <******* на всех и вся... сами себе ********пишут законы решают что им надо-- а что нет... что причина... а что следствие лошадь вереди телеги-- это на 99% политика и поведение власти **********и ее глубинно выгребного ското базы типа населения...
»Бен Ладен підірвав два хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і ‼️знищений світовою спільнотою. Але якби він зібрав армію в 200 тисяч і зруйнував ракетами тисячі будинків - то його би запрошували на самміти і вели з ним перемовини?
Я правильно розумію, питає Андрій Алхимов.
Так Андрію, я також не розумію що діється в світі, нас затоплюють водою, нас засипають ракетами, нас вбивають, катують, зникають цілі міста і ‼️цілий світ дивиться на це і не може впоратись з ‼️одною не ‼️адекватною, ‼️хворою людиною, котра керує ‼️руйнуванням цілої держави.»
Голодомор стався тому, що 73% українців не підтримали державників (Скоропадського, Петлюру...), а підтримали антидержавників (більшовиків, махна...)
Нинішня війна - результат того, що 73% навпаки, підтримали, знаєте кого.
І при чому тут "а рахунок України 100 років банкета"
і не ПИШИТЬ цей бред политтехнологів, що війна почалась ізза виборів. До війни з Україною раша готувалась неменше 25 років. І вона би сталася. Віна Зеленського , що до війни не готувався.
2. Війна таки почалася "ізза виборів". Готуватися можна і 125 років, але якщо у тебе в руках товстий дрючок ( "армія, мова, віра")то собака спробує тебе вкусити але отримавши по бошці, підіжме хвоста і відповзе (2014 - 2015). А якщо ти викинеш дрючок ( "еслі ми видєлім больше дєнєг на армію то нє хватіт на дарогі) та ще й підкотиш штанину ("пасматєть в глаза друг другу" і вот ета вот всьо...) то собака вчепиться (23 лютого 2022го)
3. Війна почалася не "із-за виборів" і одночасно " Віна Зеленського , що до війни не готувався." а він же і є результатом цих виборів. Це якось не природньо в одній голові.
В світі ще є люди які не вважають кацапів хворими виродками, - наїзд в мафіозному стилі на суддів суттєво зменшить їх кількість...
P.S. Хоча раджу росіянам провести спецоперацію по його затриманню - потрібно відправити в Гаагу Путлєра і нехай використає свої знання з дзюдо затримуючи суддів та прокурорів МКС. Подивимось чиє кунфу краще.
Це ж треба: скрившийся от орґанов слєдствія ...
Біжіть ловіть!!!
- Що ти робив на минулому тижні?
- Шукав МакКейна та Айтолу!
Тріумф сруського Абсурду
- Ой, Зяма, коли мене немає, вони можуть мене навіть бити!