Суддю МКС Айтала, який видав ордер на арешт Путіна, оголосили в розшук в Росії. ФОТО

В базі розшуку МВС Росії з’явився один із суддів Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Оголошення про розшук Айтала, зокрема, розміщене на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви.

Оголошення про розшук судді МКС, розміщене біля відділку у Москві

Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

