Суддю МКС Айтала, який видав ордер на арешт Путіна, оголосили в розшук в Росії. ФОТО

В базі розшуку МВС Росії з’явився один із суддів Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Оголошення про розшук Айтала, зокрема, розміщене на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви.

Суддю МКС Айтала, який видав ордер на арешт Путіна, оголосили в розшук в Росії 01

Оголошення про розшук судді МКС, розміщене біля відділку у Москві

Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі.

Читайте: ПАР пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Раніше в травні Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення прокурору МКС Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді МКС Росаріо Сальваторе Айталі. Хана тоді ж оголосили в розшук.

Автор: 

арешт (2549) розшук (661) росія (67301) Міжнародний кримінальний суд (333)
Топ коментарі
+28
Кацапня чекає що Айтала приїде в якийсь Мухосранськ за матрёшками
23.06.2023 08:41 Відповісти
+14
Хто його при арешті захищати буде? Невже от ці?
23.06.2023 08:42 Відповісти
+10
В Інтерпол подали? Цікаво чому рашка ще в Інтерполі?
23.06.2023 08:45 Відповісти
23.06.2023 08:35 Відповісти
А де 20 000 викрадених українських дітей? щось як завжди рашка бикуе, а світ мовчки дивиться . А де діти ?
23.06.2023 08:47 Відповісти
23.06.2023 08:39 Відповісти
в ****** шукати зібрались
23.06.2023 08:39 Відповісти
dyk javno toj sudja pod petrozavodskom jagelj sobiraet, - k Vange ne xodi...
24.06.2023 00:35 Відповісти
Цього Айталу в компанію до Шмигаля та Шарля Мішеля!
23.06.2023 08:39 Відповісти
Кацапня чекає що Айтала приїде в якийсь Мухосранськ за матрёшками
23.06.2023 08:41 Відповісти
Хто його при арешті захищати буде? Невже от ці?
23.06.2023 08:42 Відповісти
В Інтерпол подали? Цікаво чому рашка ще в Інтерполі?
23.06.2023 08:45 Відповісти
так партійниє взноси ж
23.06.2023 08:46 Відповісти
Хіба що в інтертоп
23.06.2023 09:02 Відповісти
Больные *****... а не ********** даже... такой наглости как вытворяют ПОКА БЕЗНАКАЗАННО КАЦАПЫ не вытворяли никто.... в любой Хунте Рейхе Империях хоть как то стремились придерживаться как то общих правил приличия...а этим все <******* на всех и вся... сами себе ******** пишут законы решают что им надо-- а что нет... что причина... а что следствие лошадь вереди телеги-- это на 99% политика и поведение власти ********** и ее глубинно выгребного ското базы типа населения...
23.06.2023 08:45 Відповісти
Большинство хунт были в странах с унитазами и в сообветствии с воспитанием "хоть как то стремились придерживаться как то общих правил приличия"
23.06.2023 08:48 Відповісти
А може ми не знаемо досі усіх хунт у світі. Був же ПолПот ? А у АФРІЦІ ( ті , котрі шістки хутина ) який геноцід і хунти ? Що ми знаемо про ці людожерські хунти? Вони ще повчати Україну собі дозволяють
23.06.2023 08:53 Відповісти
Мій допис був на пост автора, який мав на увазі "цивілізовані хунти" класичні (грецькі полковники, ФрАнко...) А так я з Вами згоден.
показати весь коментар
23.06.2023 08:56 Відповісти
А Сірію світ не проковтнув ? А Чечню ?

»Бен Ладен підірвав два хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і ‼️знищений світовою спільнотою. Але якби він зібрав армію в 200 тисяч і зруйнував ракетами тисячі будинків - то його би запрошували на самміти і вели з ним перемовини?
Я правильно розумію, питає Андрій Алхимов.
Так Андрію, я також не розумію що діється в світі, нас затоплюють водою, нас засипають ракетами, нас вбивають, катують, зникають цілі міста і ‼️цілий світ дивиться на це і не може впоратись з ‼️одною не ‼️адекватною, ‼️хворою людиною, котра керує ‼️руйнуванням цілої держави.»
23.06.2023 08:49 Відповісти
Це класичний випадок "обізяни з гранатою". Світ просто хоче її знешкодити щоби вона при цьому пів - Земної кулі не рознесла. Так, Захід вибирає вщент тільки Україна чи вшент півсвіту. Це цинічно і сумно для нас, але це так
23.06.2023 09:03 Відповісти
А не занадто лі за рахунок України 100 років банкета? Голодомор - захід тоді теж обирав обнзьянк з гранатою замість простих хліборобів ? І друга світова була на теріторіі України 5 років.
23.06.2023 09:07 Відповісти
Не треба винити дзеркало. Все шо робиться в кожній країні - насамперед, результат вибору мешканців її.
Голодомор стався тому, що 73% українців не підтримали державників (Скоропадського, Петлюру...), а підтримали антидержавників (більшовиків, махна...)
Нинішня війна - результат того, що 73% навпаки, підтримали, знаєте кого.
І при чому тут "а рахунок України 100 років банкета"
23.06.2023 09:22 Відповісти
Тому що зерно з України вивозили завжди , а українців держали за людей третього сорту.

і не ПИШИТЬ цей бред политтехнологів, що війна почалась ізза виборів. До війни з Україною раша готувалась неменше 25 років. І вона би сталася. Віна Зеленського , що до війни не готувався.
23.06.2023 09:40 Відповісти
1. Зерно вивозили завжди не тільки з України, а ще й, наприклад з США, Канади тощо, а результат різний (дивись вище про нарід і владу)
2. Війна таки почалася "ізза виборів". Готуватися можна і 125 років, але якщо у тебе в руках товстий дрючок ( "армія, мова, віра")то собака спробує тебе вкусити але отримавши по бошці, підіжме хвоста і відповзе (2014 - 2015). А якщо ти викинеш дрючок ( "еслі ми видєлім больше дєнєг на армію то нє хватіт на дарогі) та ще й підкотиш штанину ("пасматєть в глаза друг другу" і вот ета вот всьо...) то собака вчепиться (23 лютого 2022го)
3. Війна почалася не "із-за виборів" і одночасно " Віна Зеленського , що до війни не готувався." а він же і є результатом цих виборів. Це якось не природньо в одній голові.
23.06.2023 09:57 Відповісти
Хвора людина Путин это конгломераат всей власти гопников бандитов недоносков людей с расшатаной как минимум психикой проблемами с алкоголем наркотой в интимной сфере возможно среди них есть и педофилы растлители серийные маньяки извращенцы.. с фобиями и тараканами в головах посредственно образованные...и наличие знаний иностраанных языков им дипломов вуза и даже степеней никак не умоляет ихней нравственной низкоморальной деградации жажда власти ради власти денеьги ради денег блеск золота ради блеска.. это фетишизм паталогия требующая коррекции психиатрами или психотерапевтами как минимум...
23.06.2023 09:06 Відповісти
Це нпзивпється "гулять- так гулять", або " згорів сарай - гори і хата!" 🙂 Кацапи створюють собі алібі - косять під душевно хворих ідіотів.
23.06.2023 09:25 Відповісти
Про ідіотські погрози ПідоРашки іноземцям:
23.06.2023 08:47 Відповісти
Видать ордер на арешт тих, хто включив суддю в розшук, хай сидять дома.
23.06.2023 08:51 Відповісти
23.06.2023 09:32 Відповісти
Насправді це просто чудово.
В світі ще є люди які не вважають кацапів хворими виродками, - наїзд в мафіозному стилі на суддів суттєво зменшить їх кількість...
23.06.2023 08:52 Відповісти
А він так хотів купити задешево квартиру в Воркуті! Що ж тепер робити....
P.S. Хоча раджу росіянам провести спецоперацію по його затриманню - потрібно відправити в Гаагу Путлєра і нехай використає свої знання з дзюдо затримуючи суддів та прокурорів МКС. Подивимось чиє кунфу краще.
23.06.2023 08:52 Відповісти
Пєтров і Мішкін "стоят на запасном путі.."
23.06.2023 08:58 Відповісти
Треба иого під охорону -- бо можуть послати чеченів -- років 5 назад вони в Украіні ********* ліквідували .
23.06.2023 08:52 Відповісти
Хвора на голову кацапня в своєму репертуарі.

Це ж треба: скрившийся от орґанов слєдствія ...
23.06.2023 08:52 Відповісти
Лише за півтора року від "ната, вапщє вся убірайся до границ 1997 года" до "вот ми ужо как найдём суддю..." Шо буде, ще через рік:" а ми вам жопу пакажем"?
23.06.2023 08:53 Відповісти
"Глава следственного комитета рф и Ко" могут лично выехать в Европу для ареста судьи.
23.06.2023 09:08 Відповісти
Цих нелюдей треба знищити. Це тупікова гілка еволюції. Її помилка. Мутанти, у гіршому розумінні цього терміну.
23.06.2023 09:11 Відповісти
Не смешите мои маракасы. Розыск они объявили...... Где - то в Ханты- мансийске разыскивается судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала . ....или в городе Усть -кут. Нет, не видели? Если увидите - немедленно задержите. Стана метаморфоз после боярышка. лавров был прав,"Дебилы бл...дь"
23.06.2023 09:16 Відповісти
Ходять чутки, що його бачили у Самарській маршрутці!
показати весь коментар
23.06.2023 09:19 Відповісти
Даю наводку кацапам. Він в тамбові чи ****** окопався. Там копайте
23.06.2023 09:22 Відповісти
Чудова відмазка для каZZапських дільничих!
- Що ти робив на минулому тижні?
- Шукав МакКейна та Айтолу!
Тріумф сруського Абсурду
23.06.2023 09:25 Відповісти
щось він нагадує цих братів
23.06.2023 09:30 Відповісти
Идиотам нет покоя.
23.06.2023 10:53 Відповісти
- Моня, як би ти знав, що Рабіновічи про тебе кажуть, коли тебе немає!
- Ой, Зяма, коли мене немає, вони можуть мене навіть бити!
23.06.2023 11:33 Відповісти
Суддю можуть просто вбити петрови чи баширови. Якщо Цапія не виконує норм права Європи і світу, то не потрібно цю потвору пускати в свій дім. А судді потрібно остерегтися до тих пір, поки здохне пуйло, бо далі кацапи повісять н нього всіх доїлих собк.
23.06.2023 17:21 Відповісти
 
 